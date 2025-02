Windkraft-Bürgerentscheid in Sulz Ergebnisse in den Wahllokalen sind ausgezählt

Die Auszählung zum Bürgerentscheid Windkraft in den Wahllokalen ist erfolgt. In elf der 14 Wahlbezirke sprachen sich die Menschen mehrheitlich für ein „Ja“ aus. Allerdings sind die per Briefwahl abgegebenen Stimmen noch offen.