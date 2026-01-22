Ehrung in Donaueschingen: Erndle-Brüder erhalten Reinhold-Maier-Nadel

Sie sind zwei politische Schwergewichte im besten Sinn. Bürgernähe und ehrenamtliches Engagement zeichnen Jürgen und Roland Erndle aus. Anerkennung kommt auch von Ehrenbürgern.
Diese Auszeichnung wird nur vier bis fünf Mal pro Jahr in Baden-Württemberg verliehen: Die Vollblut-Kommunalpolitiker Roland und Jürgen Erndle haben jüngst die Reinhold-Maier-Nadel erhalten. Seit Jahrzehnten stehen sie für lebendige Demokratie, Verantwortungsbewusstsein und Bodenständigkeit ein und engagieren sich für eine kommunale Selbstverwaltung von unten nach oben.