Ehrung in Deißlingen: Landesehrennadel für Joachim Wein

1 Daniel Karrais (links) und Bürgermeister Ralf Ulrich (rechts) gratulieren Joachim Wein zur Ehrennadel des Landes. Foto: Reinhardt

Nach 48 Jahren Einsatz für die Narrenzunft Deißlingen hat Joachim Wein sein Amt aus Altersgründen niedergelegt.









Link kopiert



Der 69-Jährige, der am 6. Dezember seinen 70. Geburtstag feiert, wurde für sein außergewöhnliches Engagement mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Zu diesem Anlass war der Landtagsabgeordnete Daniel Karrais (FDP) nach Deißlingen gekommen. Der Rottweiler wurde vom scheidenden „Schrecken aller Nichtmitglieder“, so der Spitzname Weins in Anspielung auf seine Tätigkeit als Beitragskassierer, prompt als 1422 Mitglied in die Narrenzunft aufgenommen.