Ehrung in Bräunlingen: Ein Sozialdemokrat seit 70 Jahren

Ehrung in Bräunlingen

1 Langjährige Treue zur SPD wird geehrt: Ortsvereinsvorsitzender Ludwig Person (links) und die Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur freuen sich mit Engelbert Kropfreiter. Foto: Dagobert Maier

Engelbert Kropfreiter feiert ein besonderes Parteijubiläum. Der 88-Jährige schildert, was seine Kindheit prägte.









Wir schreiben das Jahr 1954. Die Bundesrepublik steckt in den Kinderschuhen. Das Pendel der politischen Ausrichtung schlägt wild aus. Es ist noch kein einfacher Schritt, in eine Partei einzutreten und sich zu einer politischen Richtung zu bekennen. Doch Engelbert Kropfreiter, mittlerweile 88 Jahre alt, wollte die Demokratiebewegung nach dem Krieg unterstützen und trat in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ein. Heute ist der 88-jährige Bräunlinger seit 70 Jahren Mitglied.