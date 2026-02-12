Ehrung in Balingen: In vielerlei Hinsicht Großes geleistet

Hohe Ehrung für eine verdiente Persönlichkeit: Für seine herausragenden Verdienste als Heimatkundler, Kirchenmusiker und Michaelsbruder hat Adolf Klek die Staufermedaille erhalten.
Pfarrerin Birgit Wurster sprach von einem „besonderen Tag“, ihr katholischer Kollege Wolfgang Braun fasste es folgendermaßen in Worte: „Ehre, wem Ehre gebührt.“ Wer die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg erhält, hat in vielerlei Hinsicht Großes geleistet. Für die Gesellschaft und das Gemeinwesen im Allgemeinen. Und für die Menschen der eigenen Heimatstadt im Besonderen.