Ehrung in Albstadt: Verwaltung dankt Blutspendern und dem DRK

Im Rahmen einer Feier ehrte Albstadts Verwaltung diejenigen, die ihr Blut – mehrfach – für die Allgemeinheit spenden. Urkunden und Ehrennadeln wurden überreicht.

Erkrankte, verunfallte Menschen verdanken ihr Leben oft Menschen, die sie nie zuvor getroffen haben – Menschen, die ihr Blut freiwillig und uneigennützig spenden. Bei jedem dritten Deutschen fließt irgendwann fremdes Blut durch den Körper. Viele Operationen, Transplantationen und die Behandlung von an Krebs erkrankten Personen sind nur möglich, wenn ausreichend Blutpräparate vorhanden sind. Auch in der heutigen modernen und technisch fortschrittlichen Zeit kann Blut noch nicht künstlich hergestellt werden.

Dass immer ausreichend Blutkonserven zur Verfügung stehen, ist deshalb Menschen zu verdanken, die den Aufrufen nach Blutspenden regelmäßig folgen – manche ihr Leben lang.

Bürgermeister Steve Mall spricht seinen Dank aus

Im Rahmen einer Feier hat die Stadt Albstadt wieder all denen gedankt, die schon mindestens 25 Mal Blut gespendet haben. Unter den 36 zu Ehrenden waren 6 Personen dabei, die bereits 100 Mal Blut gespendet hatten.

Bürgermeister Steve Mall dankte laut Mitteilung den geladenen Spenderinnen und Spendern, auch im Namen des Oberbürgermeisters Roland Tralmer, des Ersten Bürgermeisters Roland Schmidt und des Gemeinderates, für ihren Einsatz.

„Ihr stetiges und verlässliches Handeln sei ein Vorbild für uns alle und zeige, wie Zusammenhalt in unserer Gesellschaft funktioniert“, ist in der Mitteilung zu lesen. Neben den Urkunden und Ehrennadeln des DRK-Blutspendedienstes überreichte Bürgermeister Mall den Blutspenderinnen und Blutspender ein Präsent der Stadt und bat alle Anwesenden, in ihrem Engagement nicht nachzulassen und anderen zu motivieren, es ihnen gleich zu tun.

20 Blutspendetermine

Der weitere Dank galt den Mitgliedern der Albstädter DRK-Bereitschaften, dem Team des DRK-Blutspendedienstes sowie der teilnehmenden Ärzteschaft, die die Blutspende-Aktionen organisieren.

Im Zeitraum Juni 2024 bis Mai 2025 haben in Albstadt wieder 20 Blutspendetermine stattgefunden, bei denen insgesamt 2388 Personen, davon 150 Erstspender, dem Aufruf zur Blutspende gefolgt sind.