Ehrung in Albstadt: Verwaltung dankt Blutspendern und dem DRK

Im Rahmen einer Feier ehrte Albstadts Verwaltung diejenigen, die ihr Blut – mehrfach – für die Allgemeinheit spenden. Urkunden und Ehrennadeln wurden überreicht.
Erkrankte, verunfallte Menschen verdanken ihr Leben oft Menschen, die sie nie zuvor getroffen haben – Menschen, die ihr Blut freiwillig und uneigennützig spenden. Bei jedem dritten Deutschen fließt irgendwann fremdes Blut durch den Körper. Viele Operationen, Transplantationen und die Behandlung von an Krebs erkrankten Personen sind nur möglich, wenn ausreichend Blutpräparate vorhanden sind. Auch in der heutigen modernen und technisch fortschrittlichen Zeit kann Blut noch nicht künstlich hergestellt werden.