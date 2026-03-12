Ehrung für Unternehmer: Martin Herrenknecht erhält von Lahrer Schule den Gold-„Max“

Der Ingenieurtag für Oberstufenschüler der Lahrer Schulen am Max-Planck-Gymnasium lief zum 15. Mal. Dabei erhielt ein „Ehemaliger“ die Ehrenmitgliedschaft im Verein der Freunde.
Der Tag geht laut Mitteilung des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) auf die Initiative des langjährigen Förderers des naturwissenschaftlichen Bereichs am „Max“ Martin Herrenknecht zurück. Jedes Jahr im März geben sich renommierte Ingenieure und Naturwissenschaftler, mit und ohne MPG-Vergangenheit, ein Stelldichein und versuchen die jungen Leute für Berufe in den MINT-Fächern (Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik und Technik) zu begeistern.