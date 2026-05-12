Ehrung für Nagold: Was der Ex-Bundespräsident Wulff an Nagold so schätzt

Mit der feierlichen Verleihung der Ehrenplakette erreichte Nagold die dritthöchste Auszeichnung, die eine Kommune für ihr europäisches Engagement erhalten kann.
Es gibt Sonntage, die hallen nach. Das liegt nicht nur an dem feierlichen Protokoll oder der glänzenden Bronzeplakette, sondern an der tiefen Bedeutung der Worte, die über den Europaplatz klangen. In Nagold ging es an diesem Wochenende um Empathie, um ein gelebtes Miteinander und um die Zuversicht, die europäische Idee als festes Fundament der Stadtgesellschaft zu feiern. Mit der Verleihung der Ehrenplakette des Europarates wurde deutlich, dass die Vision eines vereinten Kontinents hier weit über die Stadtgrenzen hinaus den Alltag prägt.