Ehrung für Hechinger Kinos: Burgtheater-Kinos mit Landespreis ausgezeichnet

Für ihr künstlerisch wertvolles Programm in den Burgtheater-Kinos wurden Ralf Merkel und Johann Manz jüngst in Tübingen geehrt. Die Kinopreise Baden-Württemberg sind zum insgesamt 26. Mal vergeben worden.

Bei einer festlichen Veranstaltung mit rund 160 geladenen Gästen im Kinomuseum in Tübingen haben jüngst die MFG Filmförderung und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg die baden-württembergischen Kinopreise im Bundesland für deren künstlerisch wertvolle Programmgestaltung vergeben.

Auch die Burgtheater Kinos in Hechingen wurden erneut gewürdigt, wie diese in einer Pressemitteilung informieren. Die Kinopreis-Urkunden wurden von MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen und dem Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Arne Braun, an die Kinobetreiber überreicht. Ralf Merkel und Johann Manz nahmen diese entgegen.

Auszeichnung für Kinochef Ralf Merkel eine große Ehre

Stolz berichtet Kino-Geschäftsführer Merkel, dass neben dem Dank des Publikums eine zusätzliche Auszeichnung des Landes eine große Ehre sei.

Die Kinopreise Baden-Württemberg, die nun zum 26. Mal vergeben wurden, sollen ein Ansporn für baden-württembergische Lichtspielbetreiber sein, das filmkulturelle Erbe zu pflegen und mittels eines künstlerisch wertvollen Programms kontinuierlich neue Publikumsgruppen anzusprechen.

Der Fachjury gehörten neben MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen die Medienwissenschaftlerin Susanne Marschall von der Universität Tübingen, Franziska Heller, Helga Reichert, Thomas Bastian, Herbert Spaich sowie Dieter Krauß an. Durch die Preisverleihung führte ebenso charmant wie souverän Moderatorin Alexandra Staib, für die musikalische Untermalung sorgte erneut das Jens Lorbeer Trio.