Ehrung für Hans Bosch: Jubiläum der Eisenbahnbörse in Jungingen

Für die Aussteller ist die Eisenbahnbörse in Jungingen mit viel Arbeit verbunden. Was motiviert sie, dennoch teilzunehmen?
Dank umfangreicher Werbung für die Eisenbahnbörse in Jungingen konnten Oliver Simmendinger und Eugen Hoffmann, die federführend für den Musikverein die Organisation der Börse vor 5 Jahren von Hans Bosch übernommen haben, wieder das Kunststück zustande bringen, die Festhalle zur zwanzigsten Ausgabe der Veranstaltung mit 70 Verkaufstischen von Händlern zu füllen. Daneben blieb natürlich noch Platz für die Bewirtung, dieses Jahr ebenfalls von Mitgliedern des Musikvereins durchgeführt. Diese zeigten sich erfreut über einen Umsatz, der „noch besser als letztes Jahr“ gewesen sei.