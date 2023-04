1 Landrat Klaus Michael Rückert (links) und Bürgermeister Bernhard Haas (rechts) gratulierten Irene Härtling herzlich zur Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg. Foto: Monika Braun

Irene Härtling aus Dornstetten hat im Rahmen eines kleinen Festakts die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement überreicht bekommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im großen Sitzungssaal des Landratsamtes konnte Landrat Klaus Michael Rückert die Gäste begrüßen und hatte viele lobende Worte für die Geehrte vorbereitet.

„Wir haben heute eine seltene Ehrung, mit der Staufermedaille sollen Verdienste um das Gemeinwohl geehrte werden, die über das normale Maß hinausgehen“, so der Landrat. Rückert erinnerte sich an die ersten Begegnung mit der heute fast 99-jährigen rüstigen Rentnerin und an viele gemeinsame Erlebnisse. „Ihr großes Engagement, ihr Eifer haben sie zum Motor und zum Sprachrohr der Seniorenarbeit über Jahrzehnte im Landkreis gemacht“.

Die studierte Apothekerin wurde 1924 in Wiesbaden geboren

Wichtig sei Irene Härtling immer die politische Bildung gewesen, zahlreiche Bildungsreisen wurden von ihr organisiert und die gute Information über Patientenverfügungen und Vollmachten waren stets ihr Thema.

Die studierte Apothekerin wurde 1924 in Wiesbaden geboren, leitete die Kronen-Apotheke in Dornstetten bis 1991 und übernahm 1993 die Leitung des Seniorenkreises in Dornstetten. Seit 2000 war sie Vorsitzende des Kreisseniorenrates, ist immer noch Mitglied und stand hilfreich zur Seite als der aktuelle Vorsitzende sein Amt gesundheitsbedingt niederlegen musste. „Sie sind eine Frau, die nicht Ruhe gibt, sich engagiert und mit Autorität und Durchsetzungskraft ausgestattet ist“, so der Landrat.

Irene Härtling die auch Trägerin des Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland am Bande seit 2011 ist, freute sich bei der Übergabe über die weitere Auszeichnung für ihre Arbeit.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Frederika Finkbeiner (Cello) und Eva Dietrich (Querflöte) beide Schülerinnen der Musik- und Kunstschule Freudenstadt.

Über 30 Jahre Seniorenarbeit in Dornstetten geprägt

Bürgermeister Bernhard Haas aus Dornstetten lobte ebenfalls das vorbildliche Engagement von Irene Härtling über 30 Jahre habe sie die Seniorenarbeit in Dornstetten geprägt und weiterentwickelt. „Nun geben Sie die Leitung in jüngere Hände ab, ihre Umsicht und ihr großer Einsatz im Ehrenamt sind vorbildlich“, so Haas.

Irene Härtling dankte für die Auszeichnung und betonte sie habe diese nie angefordert, aber sie freue sich sehr darüber. Sie blickte auf ihre Arbeit im Kreisseniorenrat zurück und machte deutlich, wie wichtig ihr die Seniorenzeitung „Leben im besten Alter“ ist, die monatlich im Schwarzwälder Boten erscheint. „Die Senioren hatten keine Lobby, deshalb habe ich mich auch engagiert“, sagt sie.

„Nur in der Gesellschaft ist man stark“

Die Zeit sei sehr schön gewesen und sie möchte nichts missen. Sie dankte allen Mitstreitern und Weggefährten. „Alleine kann man nichts bewirken, nur in der Gesellschaft ist man stark“, so die Trägerin der Staufermedaille zum Abschluss.

Beim anschließenden Stehempfang konnten noch viele Gespräche stattfinden und zahlreiche Erlebnisse ausgetauscht werden.