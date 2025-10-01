Ehrung für Blutspender in Talheim: Ortsvorsteher lobt Spender und das DRK

„Schenke Leben – Spende Blut. Das sind nur vier Worte, sie bringen aber sehr deutlich zum Ausdruck, worauf es im Leben ankommen kann: Auf fremdes Blut. Wenn Blut fehlt, kann oft nur eine passende Blutspende Leben retten. Blut gehört zum Wertvollsten, was ein Mensch geben kann. Blut ist immer noch etwas ganz Besonderes und Elementares. Blut kann weder künstlich geschaffen, noch durch etwas anderes ersetzt werden. Hier stoßen wir nach wie vor an die Grenzen der Wissenschaft, an die Grenzen des Machbaren. Ohne das Lebenselixier Blut ist auch das bestens ausgestattete Krankenhaus und der bestens ausgebildete Arzt machtlos“, so ein Auszug aus der Laudatio von Ortsvorsteher Anton Ade.

„Wünschen würde ich mir, dass sich die Anzahl der Blutspender deutlich erhöht. Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger dürfen sich gerne ein Beispiel an Ihnen nehmen und dazu beitragen, dass sich die Anzahl der Blutspender erhöht“, sagte er in Richtung der zu Ehrenden, von denen leider nur Drei persönlich vorbeischauten.

Dank an das DRK

Ein besonderer Dank gebührt nach Meinung von Anton Ade den freiwilligen Mitgliedern des DRK für die Bereitschaft, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für Notfälle bereit zu stehen, um bei Bedarf schnell helfen zu können. „Es tut gut zu wissen, dass wir eine gut ausgebildete und funktionierende Truppe im Ort haben“, betonte Ade, der ergänzt: „Wie gut unser DRK ist, wird meist erst im Einsatzfall bemerkt, wenn es um einen selbst oder einen Angehörigen geht. Die Leistung des Talheimer DRK verdient höchste Anerkennung und es ist mir sehr wichtig, dies heute öffentlich zum Ausdruck zu bringen“.

Alexander Ender aus dem Vorstandsteam des Ortsverbandes Horb-Talheim-Steinachtal dankte für das Lob und schloss sich den Worten seines Vorredners an.

Geehrt werden sieben Bürger

Sieben Personen durften Ade und Ender dann ehren. Darunter Eugen Straub, der für 75-mal Blutspenden mit der Goldenen Ehrennadel mit Eichenlaub samt der dazugehörigen Ehrenurkunde geehrt wurde und vom Ort für sein ehrenamtliches Engagement mit einem Geschenkkorb belohnt wurde. Dieselbe Auszeichnung stand für Carsten Bläse bereit, der 50-mal sein Blut verschenkte.

Weiter wurden Annika Ganter-Gsell und Felix Joachim für jeweils 25-mal Blutspenden mit der Goldenen Ehrennadel, Urkunde und kleinem Geschenk geehrt und das Gleiche gab es – in etwas einfacherer Form – für Simone Klein, Melanie Lutz und Julia Straub, die jeweils zehnmal zum Blutspenden gingen.

Der nächste Blutspendetermin in Talheim ist am 16. Oktober.