Ehrung für Blutspender in Talheim: Ortsvorsteher lobt Spender und das DRK

In Talheim wurden Blutspender geehrt.
„Schenke Leben – Spende Blut. Das sind nur vier Worte, sie bringen aber sehr deutlich zum Ausdruck, worauf es im Leben ankommen kann: Auf fremdes Blut. Wenn Blut fehlt, kann oft nur eine passende Blutspende Leben retten. Blut gehört zum Wertvollsten, was ein Mensch geben kann. Blut ist immer noch etwas ganz Besonderes und Elementares. Blut kann weder künstlich geschaffen, noch durch etwas anderes ersetzt werden. Hier stoßen wir nach wie vor an die Grenzen der Wissenschaft, an die Grenzen des Machbaren. Ohne das Lebenselixier Blut ist auch das bestens ausgestattete Krankenhaus und der bestens ausgebildete Arzt machtlos“, so ein Auszug aus der Laudatio von Ortsvorsteher Anton Ade.