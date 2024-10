Die Stadt Balingen hat 61 Bürgerinnen und Bürger im Zollerschloss ausgezeichnet, die regelmäßig und unentgeltlich Blutgespendet haben. Sie wurden mit einer Urkunde und einer Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ausgezeichnet. Von der Stadtverwaltung gab es ein Geschenk.

Oberbürgermeister Dirk Abel dankte den Spenderinnen und Spendern und betonte die Bedeutung der Blutspende. „Blutspenden sind in vielen Fällen dringend notwendig, um das Leben von Menschen zu retten, die schwer erkrankt sind, einen Unfall erlitten haben oder Komplikationen bei der Geburt erleiden. Auch bei schweren Verbrennungen ist eine Bluttransfusion oft unumgänglich.

Lesen Sie auch

Drei Balinger waren 100 Mal Blutspenden

Besonders hervorgehoben wurden Spenderinnen und Spender mit langjährigem Engagement: 22 Balingen erhielten die Blutspenderehrennadel in Gold für zehn Spenden, 19 die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Spenden. Die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz für 50 Spenden erhielten elf Menschen, während drei weitere Bürger für 75 Spenden ausgezeichnet wurden.

Besonders geehrt wurden die drei Blutspender Klaus Gulde, Manfred König und Kurt Vögele, die für jeweils 100 Spenden die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz erhielten.

Geschenke für die Geehrten

Die höchste Auszeichnung für 125 Blutspenden ging an Helmut Gutekunst, Richard Haug und Peter Volm. Die Auszeichnungen überreichte Abel zusammen mit Vertretern des DRK. Zusätzlich erhielten die Geehrten jeweils zwei Eintrittskarten für das Eyachbad in Balingen.

Musikalisch begleitet wurde die Ehrungsveranstaltung von einem Gitarrenduo der Jugendmusikschule Balingen, das unter der Leitung von Hans-Jürgen Bitzer ausgebildet wird.