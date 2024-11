Innenminister Thomas Strobl zeichnete am kürzlich 32 Unternehmen als „Ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ aus.

Darunter auch die zwei in Villingen-Schwenningen ansässigen Firmen Continental und MinebeaMitsumi sowie die Firma Magna aus St. Georgen, die ebenfalls einige Feuerwehrangehörige aus Villingen-Schwenningen beschäftigt und diese regelmäßig für Einsätze freistellt.

Begleitet wurden die Firmen von ihren in der Freiwilligen Feuerwehr tätigen Mitarbeitern, Oberbürgermeister Jürgen Roth und Feuerwehrkommandant Markus Megerle, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Im Ehrenamt unterstützt

Die Auszeichnung wird vom Land Baden-Württemberg jährlich an Unternehmen verliehen, die ihre Mitarbeitenden bei der Ausübung des Ehrenamts im Bevölkerungsschutz unterstützen. So können diese zum Beispiel bei Notfällen unverzüglich in den Einsatz gehen.

Der stellvertretende Ministerpräsident betonte in seiner Ansprache, „dass Wirtschaft und Ehrenamt zusammengehören“ und dass ohne Ehrenamt kein Staat zu machen sei, schon gar nicht im Bevölkerungsschutz und sprach damit den Arbeitgebern seinen Dank aus.

Zudem würdigte Strobl auch den persönlichen Einsatz der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und ging auf die besondere Bedeutung von Zusammenhalt, Kameradschaft und Teamgeist ein. Es seien diese Werte, die den Bevölkerungsschutz in Baden-Württemberg stark machen.

Auch die Stadt Villingen-Schwenningen ist froh, auf eine hohe Bereitschaft zu ehrenamtlichen Engagement seitens aller Akteure zu stoßen und gratuliert den ausgezeichneten Unternehmen.