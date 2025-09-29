Ehrung der Stadt Schramberg: Anerkennung für jahrzehntelange Tätigkeit

Die Stadtverwaltung Schrambergs ehrte langjährige Mitarbeiter und verabschiedete zwei in den Ruhestand.

Auf 40 Jahre Tätigkeit für die Stadt Schramberg blickt Andrea Rückert zurück. Nach ihrer Ausbildung begann sie 1985 im damaligen Verkehrsbüro ihre Tätigkeit als Verwaltungsangestellte. Von 1986 bis 1989 arbeitete sie zusätzlich im Sekretariat des Gymnasiums. Ab 1989 arbeitete sie als Verwaltungsfachangestellte im damaligen Liegenschaftsamt, das heute Teil des Eigenbetriebs Wirtschaftsförderung ist. Seit 2001 liegt ihr Aufgabenschwerpunkt dort in der Wirtschaftsförderung.

Monika Hermann feiert ihr 25-jähriges Dienstjubiläum Monika Hermann feierte ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Seit August 2000 sorgt sie als Reinigungskraft an der Gemeinschaftsschule GWRS Sulgen für eine saubere und angenehme Lernumgebung.

Nach langjähriger Tätigkeit verabschiedete Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr Martin King und Maritta Blank-Richter in den Ruhestand.

Der gelernte Stuckateur Martin King absolvierte von 1999 bis 2001 eine Weiterbildung zum Bautechniker und arbeitete seit 2002 im Hochbau- und Gebäudemanagement der Stadt Schramberg. 2006 übernahm er die stellvertretende Leitung, ab 2010 zudem den Vorsitz der Schwerbehindertenvertretung. Bis 2024 engagierte er sich außerdem im Personalrat. Maritta Blank-Richter unterstützte seit 2014 als Betreuungskraft die ganztägige Versorgung der Kinder an der Gemeinschaftsschule GWRS Sulgen.

Feierliche Runde zum Dank und zur Anerkennung

In einer feierlichen Runde mit Häppchen, Getränken und herzlichen Worten sprachen Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Personalrätin Aileen Broghammer sowie die Führungskräfte der Stadt ihre Anerkennung aus. Sie dankten Andrea Rückert, Monika Hermann, Martin King und Maritta Blank-Richter für ihren langjährigen Einsatz und wünschten ihnen alles Gute für die Zukunft.