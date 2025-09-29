Ehrung der Stadt Schramberg: Anerkennung für jahrzehntelange Tätigkeit

Die Stadtverwaltung Schrambergs ehrte langjährige Mitarbeiter und verabschiedete zwei in den Ruhestand.
Auf 40 Jahre Tätigkeit für die Stadt Schramberg blickt Andrea Rückert zurück. Nach ihrer Ausbildung begann sie 1985 im damaligen Verkehrsbüro ihre Tätigkeit als Verwaltungsangestellte. Von 1986 bis 1989 arbeitete sie zusätzlich im Sekretariat des Gymnasiums. Ab 1989 arbeitete sie als Verwaltungsfachangestellte im damaligen Liegenschaftsamt, das heute Teil des Eigenbetriebs Wirtschaftsförderung ist. Seit 2001 liegt ihr Aufgabenschwerpunkt dort in der Wirtschaftsförderung.