Ehrung der IHK Reutlingen: Sechs der besten Azubis sind vom BSZ Hechingen

1 Stolze BSZ-Azubis und ihre nicht minder stolzen Lehrer präsentieren ihre Urkunden bei der IHK-Bestenehrung. Foto: Paula

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen hat bei der jüngsten Bestenehrung von Auszubildenden in der Region Neckar-Alb gleich mehrere Hechinger Schüler geehrt: Sechs von ihnen stammen vom Beruflichen Schulzentrum.









Alles andere als einfach war es, für diese besondere Ehre auf die Bühne gerufen zu werden: Nur wer bei der IHK-Prüfung im Sommer mindestens 92 von 100 Punkten beziehungsweise einen Notenschnitt von 1,4 oder besser erreicht hatte, wurde zur Ehrung in den Pfullinger Hallen eingeladen. Denn bei ihrer Bestenehrung wurden von der IHK nur die erfolgreichsten Absolventen in den Bereichen der Aus- und Weiterbildung der Region Neckar-Alb eingeladen, informiert das BSZ in einer Pressemitteilung.