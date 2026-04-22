Ehrgeiziger Plan: Das Owinger Dorfgemeinschaftshaus soll im September fertig werden

Im Spätsommer soll der Umbau der früheren Volksbank in Owingen fertig sein. Eine Aufgabe, die den Bürgerverein bis ans Limit seiner Möglichkeiten bringt.
Eines ist klar und das wurde in der Hauptversammlung des Vereins immer wieder betont: Der Erfolg des Projektes steht und fällt damit, dass man viele Helfer auf die Baustelle bekommt; man will Handwerker-Kosten in sechsstelligen Dimensionen sparen, so der Vereinsvorsitzende Hans Volm. Bisher wurden 1372 Helfer-Stunden auf der Baustelle geleistet, mindestens 2000 Stunden sind angestrebt.