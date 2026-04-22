Ehrgeiziger Plan: Das Owinger Dorfgemeinschaftshaus soll im September fertig werden

Im Spätsommer soll der Umbau der früheren Volksbank in Owingen fertig sein. Eine Aufgabe, die den Bürgerverein bis ans Limit seiner Möglichkeiten bringt.

Eines ist klar und das wurde in der Hauptversammlung des Vereins immer wieder betont: Der Erfolg des Projektes steht und fällt damit, dass man viele Helfer auf die Baustelle bekommt; man will Handwerker-Kosten in sechsstelligen Dimensionen sparen, so der Vereinsvorsitzende Hans Volm. Bisher wurden 1372 Helfer-Stunden auf der Baustelle geleistet, mindestens 2000 Stunden sind angestrebt.​

Auch eine weiterhin hohe Spendenbereitschaft oder die Steigerung der Einnahmen, etwa durch die Gewinnung neuer Mitglieder, würden dem Bürgerverein guttun.

Dass er lediglich 122 Mitglieder hat, findet Schriftführer Robert Volm schon etwas mager. Angesichts eines Projekts, von dem die ganze Owinger Bürgerschaft profitiert, müsste nach seinem Geschmack eigentlich der „halbe Flecken“ Mitglied sein.​

Eine Million als Obergrenze

​„Zwei Drittel der Wegstrecke sind geschafft“, zog der Vorsitzende Hans Volm aber erst einmal eine positive Bilanz. Dank vieler Eigenleistungen habe das Bauprojekt 2026 einen deutlichen Fortschritt gemacht. Trotzdem hängen aus seiner Sicht unverändert zwei Damoklesschwerter über dem Verein: der Zeitrahmen (die gewährten Zuschüsse sind an Endfälligkeitsdaten gebunden) und das Finanzbudget. „Mehr als knapp eine Million Euro darf das Vorhaben nicht kosten, das ist die absolute Obergrenze“, postulierte Volm.​

Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen sind dem Vorhaben des Bürgervereins nämlich nicht gerade zuträglich gewesen. Sie haben dafür gesorgt, dass die Handwerkerpreise nach Schätzung von Hans Volm „um 20 Prozent“ nach oben geschossen sind. Das heißt im Klartext: Statt bei den ursprünglich einmal anvisierten Gesamtkosten von etwas unter 900.000 Euro dürfte die Realisierung des Dorfgemeinschaftshauses am Ende eher bei einer Million Euro oder sogar darüber landen.​

Zumal eine Bedingung für den Fluss des KfW-Förderbetrages ist, dass das Gebäude dem Energie-Effizienzstandard KfW 55 entspricht. Die ehemalige Volksbank erhält also eine entsprechende Außendämmung, eine Wärmepumpe als Heizung und eine PV-Solaranlage auf dem Dach. Auch laufende Kosten für den späteren Betrieb des Gebäudes sind nicht zu vernachlässigen. ​

Obwohl die Stadt für den Jugendraum 150.000 Euro Zuschuss gibt und von der KfW-Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und vom Land über das ELR-Förderprogramm Zuschüsse von zusammengerechnet 500.000 Euro fließen (beim ELR allerdings zum allergrößten Teil erst nach Abschluss der Maßnahme), bleibt am Bürgerverein eine Menge Geld hängen, mit dem er in Vorleistung gehen muss. Zumal ihm inzwischen Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung über den früheren Schalterräumen und aus dem Aufstellen des Geldautomaten nicht mehr zur Verfügung stehen. Mieter und Automat sind nicht mehr da.​

Da ist es eine Erleichterung, dass sich auf dem Vereinskonto mittlerweile die ersten zwei Zuschusstranchen der Stadt in Höhe zu je 50.000 Euro befinden und der Erlös aus dem Dorffest in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung steht. Damit hat der Verein laut Kassierer Rolf Volm momentan liquide Mittel von rund 174.000 Euro, mit denen man Baukosten decken könne. Für das Projekt insgesamt (der Gebäudekauf ist ja auch noch zu finanzieren), hat der Bürgerverein ein Bankdarlehen über 750.000 Euro mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2029 aufgenommen. ​Und wie geht’s weiter? Derzeit ist die Außendämmung der Fassade im Gange, die Fliesenarbeiten sollen bald aufs ganze Erdgeschoss ausgedehnt werden. Im Mai schließlich soll die Renovierung der Mietwohnung erfolgen. Ebenfalls im Mai ist der Ausbau des Jugendraumes und die Verlegung des Bodens dort in Eigenleistung vorgesehen. Die Jugendlichen sollen dabei so gut wie es geht mithelfen, wahrscheinlich auch bei Malerarbeiten.​

Mit dem anvisierten Einzug ins Gebäude im September ist die Arbeit des Bürgervereins aber noch lange nicht getan. Hans Volm: „Dann müssen wir das Haus mit Leben füllen.“ Start ist möglicherweise schon mit einem Seniorennachmittag im Freien, eventuell im Juni oder Juli.