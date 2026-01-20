Mit viel Aufwand beweist Audi seinen Ehrgeiz für das Formel-1-Projekt. Die Show in Berlin soll nur eine Etappe auf dem Weg an die Spitze der Rennserie sein.
Berlin - Mit einem Spektakel in einem früheren Berliner Heizkraftwerk hat das Audi-Team das nächste Geheimnis vor seiner Formel-1-Premiere gelüftet. Der neue Werksrennstall des Autobauers präsentierte erstmals die künftige Lackierung seiner Rennwagen in der Öffentlichkeit und lud dafür zu einer aufwendigen Show in die Hauptstadt. "Ein Moment, auf den wir seit vielen Jahren hingearbeitet haben", sagte Audi-Chef Gernot Döllner.