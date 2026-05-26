Ehrentag in Weil am Rhein: Kinder haben rund um Tier und Natur auch kreativ gewirkt

Der Mitmachtag „Kunst am Tier“ hat auf der Sohleck-Farm das Ehrenamt erlebbar gemacht. Auf dem Nachbargrundstück gab es ein gut besuchtes Güggelifest.
Im Rahmen des bundesweiten Ehrentags fand in der Kinder- und Jugendfarm Sohleck in Weil am Rhein am Pfingstsonntag der Mitmachtag „Kunst am Tier“ statt. Der Ehrentag ist dafür gedacht, ehrenamtliches Engagement sichtbar zu machen und Menschen dazu einzuladen, Vereine, Initiativen und Kinder, Jugendliche und soziale Projekte kennenzulernen und selbst aktiv zu werden.