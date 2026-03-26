Ehrennadeln und Jubiläumsfilm: Sportfreunde Neukirch zeichnen ihre Vereinshelden aus

Beim Ehrungsabend ernannten die Sportfreunde Neukirch mit Gerold Schwär und Dirk Hofmeier zwei neue Ehrenmitglieder. Das war aber längst nicht der einzige Höhepunkt.
Zum Ehrungsabend luden die Sportfreunde Neukirch ihre verdienten Mitglieder ein. Aufgrund der Anzahl der zu Ehrenden, fand die Veranstaltung im Café der Schwarzwaldhalle statt. Die Vorstandschaft servierte ihren Gästen ein Drei-Gänge-Menü und präsentierte den Jubiläumsfilm zu 75 Jahre Sportfreunde Neukirch. Abschließend lief im Hintergrund eine Bilder-Diashow.