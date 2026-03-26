Ehrennadeln und Jubiläumsfilm: Sportfreunde Neukirch zeichnen ihre Vereinshelden aus

Beim Ehrungsabend ernannten die Sportfreunde Neukirch mit Gerold Schwär und Dirk Hofmeier zwei neue Ehrenmitglieder. Das war aber längst nicht der einzige Höhepunkt.

Zum Ehrungsabend luden die Sportfreunde Neukirch ihre verdienten Mitglieder ein. Aufgrund der Anzahl der zu Ehrenden, fand die Veranstaltung im Café der Schwarzwaldhalle statt. Die Vorstandschaft servierte ihren Gästen ein Drei-Gänge-Menü und präsentierte den Jubiläumsfilm zu 75 Jahre Sportfreunde Neukirch. Abschließend lief im Hintergrund eine Bilder-Diashow.

Herausragend waren die beiden neuen Ehrenmitglieder Gerold Schwär und Dirk Hofmeier. Schwär war 19 Jahre erster und ein Jahr zweiter Vorsitzender des Fördervereins sowie vier Jahre zweiter und drei Jahre dritter Vorsitzender des Hauptvereins, außerdem sieben Jahre Hilfskassier und vier Jahre Jugendtrainer.

Dirk Hofmeier war zehn Jahre erster Vorsitzender, fünf Jahre Jugendtrainer und sechs Jahre Gerätewart.

Die goldene Vereinsehrennadel für über 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit erhielt Walter Straub. Er war acht Jahre lang zweiter Vorsitzender des Fördervereins und weitere sechs Jahre Beisitzer, außerdem sieben Jahre Jugendtrainer, sieben Jahre Trainer der Herren, drei Jahre Jugendleiter und vier Jahre Gerätewart.

Die Silberne Vereinsehrennadel für über zehnjährige Tätigkeit erhielten Uli Bärmann, Michael und Hubert Bartle, Monika Braun, Alisa und Nino Colpi, Steffen Feis, Jan Fischer, Pirmin Furtwängler, Siegfried Kaltenbach, Leonie Kapp, Carmen Kienzler, Marvin Löffler, Benedikt Maier, Natalie Schwer, Tim, Klaus und Martin Waldvogel und Stefan Weis.

Gold für 50, 60 und 70 Jahre

Die goldene Vereinsnadel für 70-jährige Vereinsmitgliedschaft erhielten Sieglinde Hermann und Heinz Schirmaier. Die goldene Vereinsnadel für 60-jährige Vereinsmitgliedschaft erhielten Klemens Löffler, Agathe Rombach, Erich Straub, Uli Tritschler und Helmut Winterhalter. Für 50-jährige Mitgliedschaft ging die goldene Vereinsnadel an Christine Fehrenbach, Rolf Hähringer, Manfred Hoch, Hartmut Lubowitzki und August Schwär.

Silber für 40 und 25 Jahre

Die silberne Vereinsnadel für 40 Jahre erhielten Uli Bärmann, Monika Braun, Christine Dorer, Andreas Kaltenbach, Peter Kirner, Beate Riedler und Doris Wehrle. Silber für 25 Jahre ging an Angelika Armbruster, Gideon Bibbo, Bernhard Burger, Benny Dorer, Stefan Kosakiewicz-Dorer, Klaus Hermann, Marina Weis, Manuel und Marco Rombach, Peter Sauter, Kari, Stefan, Lisa, Ursel und Michael Schätzle, Sebastian Sohn, Daniel Spiegelhalter, Daniel Straub, Laura Waldvogel, Christian und Sabine Weis, Julia Weißer und Julian Zähringer.