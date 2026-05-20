Ehrenkommandant verstorben: Schwenninger Feuerwehr trauert um Karl-Martin Hahn

Der ehemalige Kommandant der Schwenninger Feuerwehrabteilung ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Karl-Martin Hahn prägte das Einsatzgeschehen über Jahrzehnte.
Die Feuerwehrabteilung Schwenningen trauert um ihren ehemaligen Kommandanten Karl‑Martin Hahn, der im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Mehr als sechs Jahrzehnte lang prägte er das Einsatzgeschehen, die Ausbildung und das kameradschaftliche Miteinander der Wehr. Sein Name war weit über die Stadt hinaus eng mit dem Feuerwehrwesen verbunden.