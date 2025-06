Zum Ehrenamtstag hatte die Gemeinde Schonach am Donnerstag in den „Volltreffer“ eingeladen. Nicht nur bei den Ehrenamtlichen wollte sich die Gemeinde bedanken, auch Sportler, Trainer und Blutspender waren dabei.

„Ich freue mich jedes Jahr auf diesen Tag“, versicherte Bürgermeister Jörg Frey. Denn die Geehrten seien wahre Vorbilder, dafür wollten sich Verwaltung und Gemeinderat mit diesem Abend bedankten.

Lesen Sie auch

„Sie denken nicht nur an sich, sondern sind für andere da“, sagte Frey. Die Bedeutung dessen sei gerade in der heutigen Zeit, wo die Gesellschaft zusehends egoistischer werde, enorm wichtig.

So gäben die Blutspender ihr Kostbarstes: das Blut. Frey bezeichnete sie als wahre Lebensretter. Und wie schnell, so gab er zu bedenken, könne man aufgrund von Krankheit oder Unfällen auf Blutspenden angewiesen sein. Grüße und Dank überbrachte Frey an dieser Stelle auch vom Ortsverein des DRK Triberg-Schonach und dessen Vorsitzendem Georg Wiengarn.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrenamt in Schonach Gemeinde sucht Wegpaten für saubere Wanderwege Die Gemeinde sucht Ehrenamtliche, die sich für Sauberkeit rund um Schonach einsetzen möchten.

Schonach sei sportbegeistert und habe immer wieder erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen hervorgebracht, leitete Frey auf die nächste Gruppe zu Ehrender über. Eine beeindruckende Jugendarbeit leisteten dabei die schlagkräftigen Vereine, vor allem die vielen Trainer, die unter der Woche beim Training und am Wochenende bei den Wettkämpfen ihre Freizeit opferten.

Das tun auch die vielen Ehrenamtlichen in der Gemeinde, die älteren Mitbürgern helfen, Spielplätze und Wanderwege pflegen, sich um das Naturfreibad kümmern oder öffentliche Einrichtungen reparieren.

„Das Rückgrat und der Kitt“

„Sie alle sind das Rückgrat und der Kitt unserer Gesellschaft“, betonte der Bürgermeister abschließend. Nach der Ehrung – die Blutspender erhielten Urkunden, die Sportler Medaillen und die Ehrenamtlichen Schonacher Honig – lud die Gemeinde zum gemütlichen Zusammensein bei einem Abendessen ein.

Die Geehrten

Blutspender

Für zehn Blutspenden wurden geehrt: Bernd Brohammer, Susanne Dold, Andreas Reffler, Regine Schneider, Tino Schneider und Nina Sziegat. Für 25 Spenden: Berthold Nock und Mathias Schwer. Für 50 Spenden: Jörg Frey und Dorle Schüssele. Für 75 Blutspenden: Axel Dold, Damian Kienzler und Karlheinz Schlöger. Für 100 Blutspenden: Michael Feiß und Eugen Hör.

Sport-Ehrungen

Die bronzene Plakette erhielten: Vom Turnverein Schonach Kim Dinger, Lisann Fehrenbach, Kim Schmidt, Tanja Schwer, Vivien Seifert, Levin Ettl. Vom Ski-Team waren es Zoey Hock und Elisa Fleig, vom Kona Factory Team Markus Ziegler und Uli Brucker sowie im Reitsport Josephine Burger. Die Plakette in Bronze für Teams ging an den Turnverein Schonach mit Dana Bausch, Julika Dotter, Alina Fehrenbach, Kim Schmidt und Vivien Seifert. Die Plakette in Silber erhielten vom Ski-Team Marla Herr, Mailin Herr und Jana Wernet. Die Plakette in Gold ging an Isabell Kuner und Julian Schonhardt vom Skiteam.

Trainer

Dank galt auch den Trainern vom Turnverein Schonach mit Katharina Dold, Monja Hettich, Lilia Kuner, Antje Velten und Hansjörg Faller, vom Ski-Team mit Thorsten Hettich und Marius Kaiser sowie vom Kona Factory Bike Team mit Mirjam und Carsten Schnürle.

Ehrenamtliche

Geehrt wurden aus den Reihen der Ehrenamtlichen Lisa Kohler und Nicole Schneider (Musikverein Schonach, Musikmentorin), Margot Kaltenbach, Ursula Scherer, Karola und Otto Kaltenbach (Altenwerk), Ingrid und Wolfgang Schyle (Historik, Naturparkschule, Vorträge), Deborah Hiestand, Franz Hör, Lena Rheiner, Daniela und Christian Schuler (lebendiger Adventskalender), Jana Breithaupt, Andreas und Rudolf Dold, Alexander Frost, Roland Griesbaum, Jutta Hör, Phillip Kuner und Kinder, Hermann Kuner, Susanne Mathias, Lothar Hahn, Andreas May, Joachim Müller, Axel Noch, Dirk Schneider, Galina Tereshchenko, Claudius Thibaut und Christian Zobaric (Naturfreibad), Hermann Börsig (Pflege Paradies-Hütte und Sitzbänke), Herbert Fehrenbach (Patenschaft Wanderwege), Ilse und Wolfgang Behrendt (Pflege Blindensee), Karl-Heinz Moser (Pflege Spielplatz Untertal), Erika und Klaus Kopp (Pflege Wanderwege), Rainer Hörmann (Pflege und Reparatur Mountain-Bike-Trails), Robert Duffner, Günter Harner, Manfred Schuler, Irina Schwer und Heidi Spitz (Schanzenbesichtigungen), Herbert Disch (Spechtpfad) sowie Gabriele Hoppe-Todt (Pflege Holzfiguren Naturerlebnispfad).