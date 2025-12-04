Ehrenamtstag in Oberndorf: Warum sie sich die „FreiwilligenCard“ verdient haben

Das Gemeinwesen kommt ohne sie nicht aus – ehrenamtlich Engagierte helfen an vielen Stellen. Dafür zeichnet Oberndorf jetzt 58 Personen und sieben Gruppen aus.
Man wolle heute etwas würdigen, das man nicht kaufen könne, erklärt Bürgermeister Mathias Winter bei der Begrüßung der zahlreichen ehrenamtlich tätigen Oberndorfer Bürger in der Klosterkirche. Sie würden Energie, Zeit und Leidenschaft für das Wohl anderer aufbringen und damit das mehr denn je wichtige „Miteinander“ in der Gesamtstadt stärken und fördern.