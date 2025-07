Ehrenamtsfest Hirsau: Ein Hoch auf besonderes Engagement

Landrat Helmut Riegger freute sich, „dass so viele Menschen dieser Einladung gefolgt sind“. „Wir haben aufgrund der Wetterprognosen überlegt, ob wir es überhaupt machen sollten. Doch der liebe Gott guckte runter und sagte: „Diese Leute haben es verdient, dass sie einen schönen Abend haben.“ Der Mut wurde also belohnt. Bis zum Schluss konnte der Veranstalter mit der Sonne um die Wette strahlen.

Ehrenamtliche stehen auch hinterm Tresen

So kam es zu einer abwechslungsreichen Party, deren Programm mit Kurzweil und Frohsinn gespickt war. Moderator Tobias Haußmann, Sozialdezernent in den Diensten des Kreises, hob die Unterstützung von Sparkasse, Metzgerei Seeger, Bäckerei Raisch sowie Hochdorfer Brauerei hervor, durch die die Ehrenamtlichen mit Köstlichkeiten verwöhnt werden konnten. Bei den fleißigen Menschen hinter dem Tresen handelte es sich ebenfalls um Ehrenamtliche – vom TSV Calw.

Wertschätzung gegenüber hilfsbereiten Menschen

Alle Worte, die an diesem Abend fielen, hatten diese Bedeutung: Der Calwer Kreis kümmert sich in hohem Maße um die Unterstützung, Schaffung und Erhaltung des Ehrenamts. Helmut Riegger erinnerte daran, dass das Land Baden-Württemberg 2023 Mut bewiesen und die Ehrenamtskarte testweise eingeführt hat, so der Landrat.

Der Calwer Kreis hatte sich damals entschieden, mitzumachen „um so die Wertschätzung für das Ehrenamt auszudrücken.“ Da der Landkreis ein Teil der Modellregion „Ehrenamtskarte Baden-Württemberg“ ist , war auch der baden-württembergische Staatssekretär Thomas Blenke bei dieser Feier als Gast dabei.

Menschen, die sich für Gesellschaft engagieren

Nach den Worten des Landrats sind Ehrenamtliche „Menschen, die sich, während andere auf dem Sofa liegen, für unsere Gesellschaft engagieren.“ Das Ehrenamt ist „Kitt für unsere Gesellschaft und die Demokratie.“ Im Landkreis Calw sei das Ehrenamt stark ausgeprägt.“ so Riegger. Hier „engagieren sich in über 1000 Feuerwehren, Vereinen und anderen Gruppen 40 000 Menschen in der Freizeit für die Gesellschaft.“

Wichtiges Zeichen der Wertschätzung

Eine kleine Talkrunde machte deutlich, wie das Ehrenamt im Kreis in der Realität aussehen kann. Der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Markus Fritsch bezeichnete die Unterstützung der Ehrenamtsarbeit durch die Ehrenamtskarte als „fruchtbar. Calw ist neben Freiburg, Ulm und Ostalb eine der vier Modellregionen. Trotz der prekären finanziellen Situation in den Landkreisen sagt man nun: Die Ehrenamtskarte muss weiterlaufen. Der Erfolg dieser Region könnte auf andere Kreise überschwappen. Denn die Karte ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung.“ Fritsch wünscht sich, dass Ehrenamtliche andere Menschen mit ihrem Tun anstecken. „Damit unser Landkreis und unsere Welt ein bisschen besser werden.“

Beispiele, was Ehrenamtliche im täglichen leisten, lieferten Renate Pletschen vom Verein alte Feuerwehr Calw, Jürgen Rust vom Schwarzwaldverein und Monika Werstein, die die vielen positiven zwischenmenschlichen Begegnungen in der Hospizarbeit beschrieb.

Magic Paddy zaubert Bühnenpartnerin weg

Im facettenreichen Unterhaltungsprogramm sorgten die Mädels des „Altburger Dance Movement“ für Stimmung mit coolen Beats. Magic Paddy verzauberte das staunende Publikum mit seinen Tricks. Seine Bühnenpartnerin Samara Alessa ließ er in einer Kiste verschwinden, bevor sie selbst mit unglaublicher körperlicher Disziplin mehrere Hula-Hoop-Ringe um den Körper kreisen ließ.

„Last Christmas“ als Zuschauerwunsch

Patrick Bopp forderte die Gäste auf den Zuschauerrängen zum „Singen aus voller Kehle für die Seele“ auf. Bopp übte in seiner mit Humor gespickten Singstunde zu gängigen Hits a la „Tränen lügen nicht“ den dreistimmigen Gesang. Ein Scherzbold im Publikum wünschte sich, dass man „Last Christmas“ singen möge, was sich zum Running Gag in der Show entwickelte.

Am Ende von allen lautstark eingefordert, willigte Bopp ein und erfüllte mit einem Augenzwinkern den Wunsch als Zugabe: „Na gut – es ist ja euer Fest.“ Nach Sonnenuntergang entpuppte sich dann noch eine Feuershow als wahrer Stimmungsmacher.