Ehrenamtliches Engagement: So viele Einsätze bewältigte Hausachs Feuerwehr 2025

1600 unbezahlte Stunden und 6756 Ausbildungsstunden – Hausachs Feuerwehr zeigte in ihrer Hauptversammlung, was freiwilliges Engagement für sie bedeutet. ne.
Kommandant Adrian Stirm blickte in der Hauptversammlung der Feuerwehr auf ein aktives Jahr für die 71 aktiven Feuerwehrleute (mit leicht steigender Tendenz) zurück. Zu den 55 Übungsdiensten inklusive Proben mit den Nachbarwehren kamen ungezählte Aus- und Weiterbildungen. Die Zahl der Kommandantenbesprechungen der fünf Gemeinden, vor allem jene für die Tunnel im oberen Kinzig- und Gutachtal, habe sehr zugenommen. Es gab auch eine Flut von Terminen außerhalb des Brand- und Katastrophenschutzes. Wichtige Erkenntnisse habe die Großübung im Sommerbergtunnel mit fast 140 Einsatzkräften gebracht.