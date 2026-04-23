Ehrenamtliches Engagement: Feuerwehr Dietersweiler feiert 100-jähriges Jubiläum

Ein Jahrhundert ehrenamtliches Engagement in Dietersweiler: Das wurde am Samstag nicht etwa mit einem starren, sondern mit einem lebendigen Programm zelebriert.
Die Feuerwehr Dietersweiler beging am Samstag ihr 100-jähriges Jubiläum mit einem feierlichen Festakt in der Turn- und Festhalle. In der voll besetzten Halle versammelte sich die Feuerwehrfamilie gemeinsam mit zahlreichen geladenen Gästen, um ein Jahrhundert ehrenamtliches Engagement gebührend zu würdigen, teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.