Ehrenamtliches Engagement: Feuerwehr Dietersweiler feiert 100-jähriges Jubiläum

Ein Jahrhundert ehrenamtliches Engagement in Dietersweiler: Das wurde am Samstag nicht etwa mit einem starren, sondern mit einem lebendigen Programm zelebriert.

Die Feuerwehr Dietersweiler beging am Samstag ihr 100-jähriges Jubiläum mit einem feierlichen Festakt in der Turn- und Festhalle. In der voll besetzten Halle versammelte sich die Feuerwehrfamilie gemeinsam mit zahlreichen geladenen Gästen, um ein Jahrhundert ehrenamtliches Engagement gebührend zu würdigen, teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Statt eines starren Protokolls erwartete die Besucher ein lebendiges Programm. Den Auftakt machte Dorfschütz Klaus Dölker, der mit Glocke und Uniform auf seinem Fahrrad in die Halle einfuhr. In seiner historischen Bekanntmachung erinnerte er an die Gründung der Wehr im Jahr 1926 und wies darauf hin, dass das Löschwesen im Ort zuvor als Pflichtfeuerwehr organisiert war.

Zeitreise durch die Epochen der Feuerwehrbekleidung

Im Anschluss übernahm Christoph Hartmann die Moderation des Abends. Ein besonderer Höhepunkt war die Zeitreise durch die Epochen der Feuerwehrbekleidung, heißt es weiter. In drei Gruppen präsentierten die Kameraden die Entwicklung der Uniformen: von alten Gala-Filzuniformen und grüner Leineneinsatzkleidung über die Nadelstreifen-Gala und die legendäre Einsatzkleidung „Jäger 90“ bis hin zur heutigen Ausrüstung.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr wirft einen Blick zurück Abteilung Dietersweiler auch weiterhin gut aufgestellt Die Feuerwehrabteilung Dietersweiler, bestehend aus 27 aktiven Mitgliedern, hatte im vergangenen Jahr sechs Einsätze.

Ehrenkommandant Wolfgang Lutz, der die klassische Gala-Uniform trug, blickte dabei auf seine 30-jährige Amtszeit zurück und bereicherte den Abend mit humorvollen Anekdoten. Die Gegenwart repräsentierten Abteilungskommandant Klaus Günther und sein Stellvertreter Mike Lutz in aktueller Gala- und Einsatzkleidung, begleitet von der Jugendfeuerwehr.

17 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr

Günther berichtete über die Veränderungen der vergangenen zehn Jahre und betonte die hervorragende Nachwuchsarbeit: Mit aktuell 17 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr sei die Zukunft der Abteilung bestens gesichert. Aktive Feuerwehrleute hat die Wehr aktuell 26. In der Alterswehr sind es zehn Personen.

Stellvertretender Abteilungskommandant Mike Lutz, Abteilungskommandant Klaus Günther und Ortsvorsteher Marius Dölker (von links) bei der Feier Foto: Klaus Günther

Auch die Ehrengäste zollten der Wehr ihren Respekt. Oberbürgermeister Adrian Sonder, Ortsvorsteher Marius Dölker sowie der neue Kreisbrandmeister Daniel Schwaderer überbrachten Glückwünsche und dankten für den unermüdlichen Einsatz. Der stellvertretende Stadtbrandmeister Marc Bernhardt lobte zudem den hohen Ausbildungsstand der Mannschaft.

Oberbürgermeister Adrian Sonder spricht Grußworte. Foto: Klaus Günther

Nach dem offiziellen Teil ließen die Gäste den Abend bei einem gemeinsamen Essen und in gemütlicher Runde harmonisch ausklingen.