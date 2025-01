Syrer ist Feuerwehrmann in Dobel

1 Feuerwehrmann Abdulhadi Alkhleif zusammen mit „seinem guten Kommandanten“ Sven Schatz im Dobler Feuerwehrhaus. Foto: Gegenheimer

Erster Kontakt beim 2023er-Dorfwiesenfescht: Der syrische Familienvater Abdulhadi Alkhleif engagiert sich bei der Dobler Feuerwehr.









„Die Leute hier haben mir so viel geholfen – jetzt will ich etwas zurückgeben und selber helfen.“ Mit diesem Wunsch kam Abdulhadi Alkhleif vor anderthalb Jahren zu den Dobler Feuerwehrkameraden, um sich für eine Aufnahme in die Wehr zu bewerben.