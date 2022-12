1 Jürgen Rauser (rechts) wird von Bürgermeister Markus Wendel in dessen Dienstzimmer im Rathaus in Bad Teinach mit Dankesworten verabschiedet und bekommt mit einer schmucken Kuckucksuhr einen alten Wunsch erfüllt. Foto: Schabert

Immer mittwochs war der ehrenamtliche Stadtarchivar Bad Teinach-Zavelsteins, der frühere Kreisarchivar Jürgen Rauser, in den vergangenen 15 Jahren vor Ort im Rathaus. Jetzt gibt der 87-Jährige diese Tätigkeit auf eigenen Wunsch auf.















Link kopiert

Bad Teinach-Zavelstein - "Wir hatten eine tolle Zusammenarbeit, die Chemie hat gestimmt", unterstrich mit Dankesworten Bad Teinach-Zavelsteins Bürgermeister Markus Wendel am letztem Arbeitstag von Jürgen Rauser. Die Archive in den sechs Stadtteilen seien "in einem brillanten Zustand".

Geordnete Dokumentensammlungen, in denen alle laufenden Arbeiten erledigt sind, und eine übersichtliche Zwischenregistratur für die Jahre von 1949 bis zur Gemeindereform 1975 sind das eine, was der geschätzte Fachmann der Stadt hinterlässt. Das andere sind schriftliche "Schätze" des auch als Autor Wirkenden: 2011 gab die Stadt das 600-seitige "Heimatbuch Bad Teinach-Zavelstein" von ihm heraus, das die Historie aller Stadtteile erfasst; 2021 erschien seine Schrift "Der Hunger trieb sie aufs Schiff" über Sommenhardter Auswanderer-Schicksale nach Briefen aus dem Archiv.

Fast gleichzeitig begonnen

Fast gleichzeitig hätten er und Rauser in Bad Teinach-Zavelstein die Arbeit aufgenommen, erinnerte sich Stadtoberhaupt Markus Wendel. Er habe immer wieder gestaunt, wie rasch, "manchmal schon nach ein paar Minuten", bei Anfragen an das Rathaus nach Personen oder historischen Begebenheiten der Stadtarchivar habe Antworten liefern können. Gemeinsam sei man anfangs "zu historischen Vorträgen mit bis zu 100 Zuhörern durch die Gasthäuser der Stadtteile gereist". Dabei habe man regen Austausch mit Geschichtsinteressierten gepflegt und viele Kontakte gefunden. Ganz nebenbei gab Jürgen Rauser – unterstützt von seiner Ehefrau Ingrid – noch mehr als 30 kostenlose Kurse zum Erlernen der alten deutschen Schreibschrift. Als Abschiedsgeschenk und Zeichen des Dankes erfüllte Wendel dem scheidenden Stadtarchivar mit Überreichung einer Kuckucksuhr einen alten Wunsch.

18-bändige Reihe von Heimatbüchern

Kreisarchivar beim Landkreis Calw wurde Jürgen Rauser 1985. Dort ordnete er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1998 die archivwürdigen Aktenberge des Kreises sowie der meisten Kreisgemeinden. Eine davon war Neuweiler, für das er schon 1987 ein Heimatbuch schuf. Durch Findbücher erschloss er die Sammlungen systematisch. 1997 wurde ein "Heimatbuch Landkreis Calw" von Rauser fertig, das der Kreisgeschichtsverein Calw herausgab. Dieser war auf Initiative von ihm 1986 entstanden. Er blieb ab Gründung zwölf Jahre lang dessen Vorsitzender. Als Rauser in die Hessestadt Calw kam, hatte er ein ähnliches Pensum als Wahrer der Heimatgeschichte schon im Hohenlohekreis bewältigt. Dort ordnete er 100 kommunale Dokumentensammlungen und das Adelsarchiv der Freiherren von Stetten. Weiter hinterließ er eine 18-bändige Reihe von Heimatbüchern.

Info: Der Archivar

Jürgen Rauser ist 1935 in Stuttgart geboren und dort aufgewachsen. Nach dem Abitur wollte er eigentlich Archäologe werden. Aber er folgte dem Rat, ein für den Broterwerb sicheres Pädagogikstudium aufzunehmen. Seinen Neigungen entsprechend belegte er als Wahlfach Geschichte. Nach kurzer Tätigkeit als Volksschullehrer folgte 1960 die Ausbildung zum Archivar. Beide Berufe übte er zunächst nebeneinander in Teilzeit aus, bis er 1965 für 20 Jahre als Wahrer der Vergangenheit im Hohenlohekreis einstieg. Praktische Erfahrung hatte der junge Archivar zuvor ab 1961 in Ingelfingen gesammelt. Nach gut 60 Jahren steigt er aus seinem Metier aus. Jetzt will er sich als Autor der Lyrik und Kurzgeschichten zuwenden.