Ehrenamtliche und Lebensretter: Diese Menschen wurden beim Hofstetter Neujahrsempfang geehrt

Ein außergewöhnlicher Rettungseinsatz im Urlaub, sportliche Erfolge und soziales Engagement standen beim Neujahrsempfang in Hofstetten im Fokus.
Auf den Neujahrsempfang der Gemeinde Hofstetten freuten sich am Sonntagmorgen in der Gemeindehalle nicht nur viele Hofstetter Bürger, sondern besonders auch die Preisträger, die im Rahmen des Empfangs für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2025 auszuzeichnen waren. Bereichert wurde der festliche Jahresauftakt durch die Singflöhe der Franz-Josef-Krämer-Schule unter Leitung von Laura Friedrich und durch die Bewirtung durch die Feuerwehr.