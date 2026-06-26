Ehrenamtliche Mülltaucher: Rhein in Basel – Diese Funde überraschen selbst die Taucher

Was auf dem Grund des Rheins liegt, bleibt den meisten Menschen verborgen. Ehrenamtliche Mülltaucher machen diese unsichtbare Kehrseite des Flusses sichtbar.
Jeroen Dierssen taucht aus dem Rhein auf, in der Hand hält er ein scharfes Küchenmesser: „Das will man nicht im Fuß stecken haben, ganz schön gefährlich.“ Zudem findet er noch jede Menge Schnapsflaschen, Kronkorken und Glasscherben, die er bei jedem Tauchgang vom Grund des Rheins holt und in einem Netz sammelt. Die Sicht unter Wasser könnte kaum besser sein, meint Mitstreiter Sascha Meier. Beide engagieren sich im gemeinnützigen Verein R(h)eingeworfen, in dem ehrenamtliche Taucher regelmäßig Abfall aus dem Rhein bei Basel holen.