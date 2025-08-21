„Ehrenamtliche Marktlücke“ genutzt: Interesse an geführten Wander- und Radtouren rund ums Ried ungebrochen

Anfänglich belächelt, entwickelte sich das ehrenamtliche Projekt des Arbeitskreises Tourismus Neuried zu einer Erfolgsgeschichte.
„Anfänglich wurden wir hier und da leicht belächelt, aber das Ganze entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte“, freut sich Kurt Heitz, ehrenamtlicher Organisator des Arbeitskreises Tourismus Neuried. Dieser bietet seit mehr als zehn Jahren geführte Rad- und Wandertouren an. „Die Nachfrage steigt immer noch, andererseits sind aus Altersgründen manche Personen nicht mehr dabei, so dass es sich etwa ausgleicht“, so Heitz. Die Teilnehmer seien zwischen 50 und 80 Jahre alt. „Egal ob berufstätig oder im Ruhestand, Singles oder Paare – wer seine Freizeit gerne in der Natur verbringt, ist bei uns genau richtig.“ Der Arbeitskreis sei auf eine „ehrenamtliche Marktlücke“ gestoßen, Mund-zu-Mund-Propaganda hätte ihr übriges getan, erzählt der Rad- und Wanderführer.