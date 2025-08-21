„Ehrenamtliche Marktlücke“ genutzt: Interesse an geführten Wander- und Radtouren rund ums Ried ungebrochen

„Anfänglich wurden wir hier und da leicht belächelt, aber das Ganze entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte“, freut sich Kurt Heitz, ehrenamtlicher Organisator des Arbeitskreises Tourismus Neuried. Dieser bietet seit mehr als zehn Jahren geführte Rad- und Wandertouren an. „Die Nachfrage steigt immer noch, andererseits sind aus Altersgründen manche Personen nicht mehr dabei, so dass es sich etwa ausgleicht“, so Heitz. Die Teilnehmer seien zwischen 50 und 80 Jahre alt. „Egal ob berufstätig oder im Ruhestand, Singles oder Paare – wer seine Freizeit gerne in der Natur verbringt, ist bei uns genau richtig.“ Der Arbeitskreis sei auf eine „ehrenamtliche Marktlücke“ gestoßen, Mund-zu-Mund-Propaganda hätte ihr übriges getan, erzählt der Rad- und Wanderführer.

Begonnen hatte das Projekt mit der Idee einer „kulinarischen Hofladentour durch Neuried“. Die erste Tour fand 2015 statt und wurde gut angenommen. Zeitgleich entstand daraus ein ortsteilübergreifendes Fest, das es bis heute gibt und die Gemeinschaft Neurieds stärkt.

Der Start war im Jahr 2014

Bereits 2014 erschien der erste Flyer über Wanderungen und Radtouren im Ried. „Unsere Vorstellung, dass Interessierte auf uns zukommen, ging allerdings nicht auf“, erklärt Heitz. Deshalb hätten sie ihre Strategie ändern und aktiv auf die Menschen zugehen müssen – so habe es geklappt. Fortan bot der Arbeitskreis „Monats-Aktionen“ an. Anfänglich gab es eine Aktion pro Monat, schnell wurden daraus zwei. Seit ein paar Jahren gibt es vier bis sieben Touren monatlich. „Die Pandemie hatte daran einen großen Anteil, denn die Menschen suchten nach Aktivitäten in der Natur“, so der Organisator. Von Beginn an wurden sowohl Wanderungen als auch Ausfahrten mit dem Fahrrad angeboten – beide Aktivitäten sind gleichermaßen beliebt und gefragt.

Durch die Einführung des E-Bikes hätten sich die Planungen stark verändert. „Vor etwa sieben Jahren waren es pro Tour ein bis zwei E-Bike-Radler – das hat sich inzwischen ins komplette Gegenteil verkehrt“, so Heitz gegenüber unserer Redaktion. „Die Normalradler muss ich nun suchen“, fügt er hinzu. Durch die Elektroräder wurde der Horizont der Touren erweitert, es gibt mittlerweile Strecken mit mehr als 100 Kilometern. Gerade im Hinblick auf das Elsass sei dies eine echte Bereicherung, freut sich der Ehrenamtliche. Trotzdem blieben auch kürzere Halbtagestouren im Angebot.

22 Kurzwanderungen und 30 Radtouren stehen zur Auswahl

Der Einzugsbereich der Teilnehmer habe sich erweitert. Waren es anfangs nur „Neurieder“, so meldeten sich nun Menschen aus dem gesamten Ortenaukreis.

22 Kurzwanderungen im Rheinvorland zwischen Rheinhausen und Kehl seien im Angebot, ebenso 30 Radtouren vom Ausgangspunkt Neuried in alle Himmelsrichtungen. „Was den Variantenreichtum unserer Monats-Aktivitäten betrifft, sind wir an einer Grenze angelangt. Mehr ist aus unserem Gebiet, dem Ried mit angrenzender Umgebung, nicht rauszuholen“, ist sich Heitz sicher. „Wobei das viel mehr ist, als ich zu Beginn je gedacht habe.“

Er habe den Teilnehmern gesagt, dass sich die Touren zukünftig wiederholen werden, aber das tue der Nachfrage keinen Abbruch. Aus Altersgründen wolle er kürzertreten und am liebsten nur noch zwei bis drei monatliche Touren anbieten. „Es sind nicht alleine die Aktivitäten, die mich fordern, sondern auch die Arbeit im Hintergrund“, erklärt er. In ihm reife der Gedanke, mit 75 Jahren sein Ehrenamt abzulegen. „Vielleicht findet sich ein Nachfolger“, hofft er. So könnten die Menschen weiterhin in geführten Gruppen durch ihre Heimat radeln und wandern.

Kontakt

Wer Interesse an den geführten Touren hat, findet alle Infos dazu auf den Info-Flyern der Gemeindehomepages von Neuried und Meißenheim. Radtouren werden von Mai bis Oktober angeboten, Wanderungen von November bis April. Ansprechpartner und Organisator ist Kurt Heitz. Die Kosten belaufen sich auf zwei bis drei Euro pro Ausflug.