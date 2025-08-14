Ehrenamtliche Ämterlotsen: Diese Lahrerinnen leisten Hilfe beim Umgang mit den Behörden

Monika Redt und Petra Wacker unterstützen Hilfesuchende seit Anfang des Jahres in Lahr. Das Angebot des Diakonischen Werks wird gut angenommen.
Seit März sind sie donnerstags im Gemeindehaus der Martinskirche in Lahr anzutreffen: Monika Redt und Petra Wacker, Ehrenamtliche im Projekt Diakoniepunkte-Ämterlotsen. Sie unterstützen Menschen, die Hilfe im Umgang mit Behördenangelegenheiten benötigen. Sie erklären dabei den Inhalt von Behördenbriefen, helfen beim Sortieren von Unterlagen und Ausfüllen von Anträgen.