Ehrenamt und Eingemeindung im Fokus: So hat sich Michael Moser beim ersten Seelbacher Frühlingsempfang geschlagen

Jubiläum 800 Jahre „Dörlinbacher Originale“ sorgen beim Festbankett für prächtige Unterhaltung

Vom Dorfbott bis zur 1000. Einwohnerin, vom Schriftrollenspiel bis zur Tracht: Das Festbankett zum 800-jährigen Bestehen Dörlinbachs war ein voller Erfolg. Die gut 300 Gäste in der voll besetzten Festhalle wurden am Samstagabend gut unterhalten und hatten Gelegenheit, selbst in Erinnerungen zu schwelgen.