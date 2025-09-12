Ehrenamt Nordschwarzwald: Hans Neuweiler wünscht sich zum Abschied Spenden für die Region

Tue Gutes und sprich darüber: Das konnte Hans Neuweiler, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Pforzheim Calw, in aller Ausführlichkeit – und aus gutem Grund.
Als er als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Pforzheim Calw am 30. Juni in den Ruhestand verabschiedet wurde, war es Hans Neuweilers Wunsch, statt Geschenken an die Sparkassenstiftung für die Region zu spenden. Die wiederum übernahm die Verteilung an 18 gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen in Pforzheim sowie im Enzkreis und dem Landkreis Calw. Insgesamt waren mehr als 107 000 Euro zusammengekommen. Neuweiler: „Das ist einfach grandios und überwältigend.“