Ehrenamt Nordschwarzwald: Hans Neuweiler wünscht sich zum Abschied Spenden für die Region

Tue Gutes und sprich darüber: Das konnte Hans Neuweiler, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Pforzheim Calw, in aller Ausführlichkeit – und aus gutem Grund.

Als er als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Pforzheim Calw am 30. Juni in den Ruhestand verabschiedet wurde, war es Hans Neuweilers Wunsch, statt Geschenken an die Sparkassenstiftung für die Region zu spenden. Die wiederum übernahm die Verteilung an 18 gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen in Pforzheim sowie im Enzkreis und dem Landkreis Calw. Insgesamt waren mehr als 107 000 Euro zusammengekommen. Neuweiler: „Das ist einfach grandios und überwältigend.“

In zahlreichen Gremien und Vereinen aktiv Durch die Sparkassenstiftung war sichergestellt, dass keine Verwaltungskosten anfielen. Für Neuweiler ein wichtiger Aspekt. Und auch bei den bedachten Einrichtungen war er sich sicher, dass das Geld unmittelbar ankommt. Zumal er den öffentlichen Auftrag der Sparkassen stets auch persönlich gelebt hat und in zahlreichen Gremien und gemeinnützigen Vereinen ehrenamtlich aktiv war.

Ehrenamt als Stütze des Gemeinwesens

Neuweiler sagte bei der Verteilung der Spenden im Sparkassen-Turm in Pforzheim: „Das Ehrenamt ist die Stütze unseres Gemeinwesens. Die unermüdlichen Aktiven in diesem Bereich verdienen Anerkennung und Unterstützung – in jeder Hinsicht.“ Wem es selbst gut gehe, der sollte auch an diejenigen denken, bei denen das nicht der Fall ist. Auch danach habe Neuweiler gehandelt, wie sein Nachfolger Sven Eisele betonte. „Ich habe meinen Traum gelebt. Und ich wollte, das andere von diesem Glück etwas abbekommen“, sagte Neuweiler.

Eine große Zahl von Empfängern

Ganz bewusst, so der einstige Sparkassendirektor, habe man eine große Zahl von Empfängern gewählt. Zudem haben nicht alle Organisationen den gleichen Betrag erhalten. Ein guter vierstelliger Betrag sei jedoch an jede Einrichtung gegangen. Die Summe habe sich an Größe und Zweck orientiert. Neben der gesellschaftlichen Hilfe haben die Bereiche Bildung und Jugend sowie die Kultur im Vordergrund gestanden.

Die Höhe der Summe zeige, wie sehr Hans Neuweiler als Mensch geschätzt worden sei, sagte Eisele. Was schenkt man einem, der schon alles hat? Diese Frage sei entscheidend gewesen, dass er anlässlich seiner Verabschiedung um Spenden gebeten habe, so Neuweiler. Und wer keine Weinkisten verschenkt, sondern spendet, „legt vielleicht noch eine Schippe drauf“, so Eisele.

INFO

Spenden erhielten: ObenAuf, Calw; Verein der Freunde Rotary Nagold-Herrenberg; Freundeskreis Rossini in Wildbad; Jugendforschungszentrum (JFZ) Schwarzwald-Schönbuch, Nagold und Pforzheim; Berufsförderungswerk (BFW), Schömberg; Freunde der Aurelius Sängerknaben, Calw; CJD Christopherus-Chorverein, Altensteig; Sterneninsel, Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst für

Pforzheim und den Enzkreis; Förderverein Südwestdeutsches Kammerorchester, Pforzheim; Grace P. Kelly Vereinigung, Calw; Familienherberge Lebensweg, Illingen; Gemeinsam für mehr Sicherheit Pforzheim/Enzkreis; Udo Lindenberg-Stiftung, Pforzheim/Calw; Treffpunkt Sicher in Calw; Musikschule Pforzheim; Hospiz Nagold St. Michael; Kinderschutzbund Calw; Internationales Forum Bad Liebenzell.

