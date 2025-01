Geplante Anlagen in Jettingen Für Räte sind bei Windrädern Fragen offen

Die fünf geplanten Windräder auf nördlicher Gemarkung in Jettingen werden frühesten Ende 2027 in Betrieb genommen. Darüber informierten jetzt die Stadtwerke Stuttgart in der Sitzung des Jettinger Gemeinderats.