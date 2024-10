1 Monika Siedner bleibt engagiert. Foto: Rennig

Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist eines ihrer großen Hobbys. Auch mit 81 Jahren ist Monika Siedner aus Nagold aktiv in Vereinen. Bei den „Helfenden Händen“ ist sie das Nagolder Gesicht.









Link kopiert



„Ich liebe seit je immer den Kontakt mit Menschen, die Hilfe brauchen!“, sagt sie vollen Herzens, und in der Tat ist Monika Siedner in Nagold inzwischen nicht nur „das Gesicht von Helfende Hände“, sondern hat sich seit über 40 Jahren an zahlreichen Stellen immer wieder ehrenamtlich eingebracht.