Ehrenamt in Wildberg: Gesamtfeuerwehr blickt auf 107 Einsätze zurück

Ehrenamt in Wildberg

1 Die geehrten Feuerwehrleute mit Bürgermeister Ulrich Bünger (rechts) Foto: Ramona Harlfinger

Die engagierten Menschen, die in den Uniformen der Feuerwehr ihren Mann und ihre Frau stehen, leisten tagtäglich Großes für die Bevölkerung. Bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr Wildberg zeigte sich deutlich, wie lange und engagiert viele von ihnen bereits ihrem Dienst nachgehen.









Im Fokus standen bei der Hauptversammlung der Wildberger Gesamtwehr die Menschen, die ihre Freizeit opfern, um anderen zu helfen. Sie sind da, wenn es brennt. Wortwörtlich. Aber auch, wenn jemand aus seiner Wohnung befreit werden muss oder es zu einem Unfall kam. Viele von ihnen gehören der Feuerwehr seit einigen Jahren an und wurden in feierlichem Rahmen dafür ausgezeichnet. „Ob 15, 25 oder sogar 40 Jahre Dienst – jede Auszeichnung ist Ausdruck tiefster Dankbarkeit und Anerkennung für das, was im Alltag oft als selbstverständlich erscheint“, betonte Kommandant Daniel Nuding.