Ehrenamt in Weitingen: Das „Hoametfescht“ ist der Höhepunkt

Der Verein „Weitinger Hoamet“ nennt sich leicht um und will sich neu ausrichten. Alle Posten wurden bei den turnusgemäßen Wahlen besetzt.
Mit einem neuen, aber nur leicht veränderten Namen zieht der bisherige Förderkreis ins neue Vereinsjahr. Er nennt sich nach einstimmigem Beschluss nun: „Weitinger Hoamet – Verein für Kultur, Heimat und Familie“. Die Namensänderung, die dem derzeitigen Angebot und Stand mehr gerecht wird, soll zielgerichtet und zukunftsorientiert auch ein erweiterter Personenkreis angesprochen werden.