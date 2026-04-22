Ehrenamt in Weitingen: Das „Hoametfescht“ ist der Höhepunkt

Der Verein „Weitinger Hoamet“ nennt sich leicht um und will sich neu ausrichten. Alle Posten wurden bei den turnusgemäßen Wahlen besetzt.

Mit einem neuen, aber nur leicht veränderten Namen zieht der bisherige Förderkreis ins neue Vereinsjahr. Er nennt sich nach einstimmigem Beschluss nun: „Weitinger Hoamet – Verein für Kultur, Heimat und Familie“. Die Namensänderung, die dem derzeitigen Angebot und Stand mehr gerecht wird, soll zielgerichtet und zukunftsorientiert auch ein erweiterter Personenkreis angesprochen werden.

Zuvor jedoch wurden bei der harmonisch verlaufenden Versammlung auf dem Hof Weitenau zuerst die Regularien für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2025 abgewickelt. In seinem Rückblick hob Schriftführer Manfred Ade besonders die Fasnet, das „Hoametfescht“ und das Konzert mit der „Maffay-Showband“ in der Buchsteighalle hervor.

Laut Veranstaltungsleiter Erwin Leins stellte das beliebte und aufwendige „Hoametfescht“ alle vier ausrichtenden Vereine wieder vor große Herausforderungen. Denn es werde zunehmend schwieriger, die notwendige Helferanzahl zu rekrutieren, um den Riesenaufwand zu stemmen. „Mit großer Anstrengung ist es aber auch 2025 wieder gelungen“, so Leins. Dagegen seien die beiden Fasnetveranstaltungen in der „Hoametscheuer“ und das „Maffay-Konzert“ in der Buchsteighalle mit wesentlich weniger Aufwand erfolgreich zu betreiben gewesen.

Überblick über das frühere dörfliche Leben

Vorsitzender Hermann Nesch ergänzte die Berichte und sprach von einem erneut ereignisreichen Jahr. Das „Hoametfescht“ sei nach wie vor ein besonderes Aushängeschild für Weitingen und die Gemeinde. Die Vielfalt der Ausstellungsgegenstände in der „Hoametscheuer“ gewähre zudem einen sehr guten Ein- und Überblick über das frühere dörfliche Leben mit all seinen Facetten. Das Vereinsgebäude trage mit seiner Außenansicht auch zu einem guten Dorfbild bei.

Nesch gab zum Schluss noch das Jahresprogramm 2026 bekannt. Die beiden Hauptveranstaltungen sind das „Hoametfescht“ am 5./6. September und das Konzert mit der AC/DC-Tributeband „Big Balls“ in der Buchsteighalle am 28. November. Außerdem wolle man ein paar heimatgeschichtliche Pläne umsetzen, unter anderem die länger geplante Beschilderung geschichtsträchtiger Gebäude mit einem digitalem Ortsrundgang, sowie auch die Beschilderung der Feldkreuze nachhaltiger erneuern.

Wichtig sei jedoch auch die bei einer Klausurtagung beschlossene Neustrukturierung des Vereins und dessen Namensänderung, die der stellvertretende Vorsitzende Dieter Speiser anschaulich vorstellte. Der „Förderkreis“ sei 1980 aus einer Gruppe heimatgeschichtlich interessierter Personen hervorgegangen, die im selben Jahr mit dem zum ersten Mal und gleich mit durchschlagendem Erfolg die „Weitinger Heimattage“, die als „Hoametfescht“ veranstaltet hätten.

Vorstand ausnahmsweise auf ein Jahr gewählt

Die Namens- und Satzungsänderung wurde dann auch einstimmig beschlossen. Die turnusmäßigen Neuwahlen erfolgten vorerst nur auf ein Jahr, um für 2027, wenn Hermann Nesch nach über 45 Jahren sein Amt aufgibt, einen Neustart zu ermöglichen. Das heiße jedoch nicht, dass sich bisherige Amtsträger und Beiratsmitglieder nicht mehr zu Wahl stellen werden. Bürgermeister Markus Tideman, der seine Wertschätzung für die Arbeit der „Hoamet“ ausdrückte, betonte, Weitingen kenne man hauptsächlich für zwei Dinge über die Gemeindegrenzen hinweg: die Fasnet und das „Hoametfescht“.

Er verwies auf die guten Gespräche mit der Vorstandschaft und verstehe, dass der Zukauf des ehemaligen Bankteils an der angrenzenden „Hoametscheuer“ für den Verein nicht infrage komme. „Sehr positiv“ fand er auch, dass die Buchsteighalle als Schmuckstück der Gemeinde für Konzerte genutzt werde. Die wichtigste Arbeit der „Weitinger Hoamet“ sieht er jedoch darin, dass sie „Hoamet“ die Ortsgeschichte bewahre und beispielsweise für Schüler zugänglich mache.

Wahlen und Ehrungen bei der Weitinger Hoamet

Das sind Ergebnisse der Wahlen

, diesmal alle alle auf ein Jahr erfolgten. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Dieter Speiser bestätigt, Schriftführer bleibt Manfred Ade und als Beisitzer fungieren Haio Rapp (Wiederwahl), Tanja Ellinger-Gius und Winfried Vees.

Bei der Jahreshauptversammlung

der „Weitinger Hoamet“ wurden auch zwei aktive Mitglieder verabschiedet. Vorsitzender Hermann Nesch würdigte dabei besonders das langjährige herausragende Engagement von Martina Mattenschlager (13 Jahre stellvertretende Vorsitzende und elf Jahre als Beisitzerin mit Zuständigkeit für den Wirtschaftsbetrieb und Einkauf). Sie habe auch mit ihrem Sinn fürs Detail als eines der „Gesichter der Hoamet“ den Verein mitgeprägt. Richard Nesch schied nach zehn Jahren als Beisitzer aus, will aber weiterhin als Helfer dabeibleiben. Zu neuen Beisitzern wurde Tanja Ellinger-Gius und Winfried Vees gewählt.