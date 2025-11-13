Ehrenamt in Weil am Rhein: Dem TV Haltingen fehlen Übungsleiter

„Leider müssen wir euch mitteilen, dass unsere Trainerin für das Tabata-Training aus persönlichen Gründen nicht mehr zurückkehren wird. Die Kurse können daher bis auf Weiteres nicht stattfinden. Wir sind auf der Suche nach einer qualifizierten Nachfolge, um die Tabata-Stunde so schnell wie möglich wieder in unser Sportprogramm aufzunehmen.“ Mit dieser Mitteilung muss der TV Haltingen die Interessenten an Tabata, einem Kurs für Fettverbrennen mit Intervalltraining, vertrösten.

Aber der Mangel an Übungsleitern und Fitnesstrainern betrifft nicht nur Tabata, wie Astrid Grunicke, seit mehr als 40 Jahren unermüdliche und überaus engagierte Oberturnwartin des Vereins mit seinen mehr als 700 Mitgliedern, im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Auch für das Fitnesstraining Frauen sucht der Verein Trainerinnen oder Trainer, ebenso für die Step-Aerobic und Body-Toning am Donnerstag. Body-Toning ist ein Ganzkörpertraining mit dem Ziel, die Muskeln zu kräftigen und zu straffen. Ebenso klaffen auch bei den Kinderturngruppen immer wieder mal Lücken.

Gesellschaftliche Veränderungen

Der Mangel an Übungsleitern ist auch Ausdruck der gesellschaftlichen Veränderungen. „Es wird immer schwieriger, Trainerinnen und Trainer zu finden, weil diese heutzutage lieber in ein Fitnessstudio gehen, als sich an einen Verein zu binden“, nennt Astrid Grunicke Gründe für den Mangel. Denn im Verein gibt es für Trainer lediglich eine kleine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung. Nicht nur die Abwanderung ins Fitnessstudio führt, wie Vorsitzender Peter Reinacher sagt, zum Verlust an Übungsleitern, sondern auch persönliche Gründe wie beispielsweise ein Wegzug oder die Beendigung der Trainertätigkeit.

25 Übungsleiter im Einsatz

In den verschiedenen Abteilungen wie Gymnastik, Tanz, Yoga, Step-Aerobic, Tabata & Smovey, Mama-Fitness, Kraft & Faszien, Rücken-Fit oder Seniorengymnastik und Yoga sind beim TV Haltingen rund 25 Übungsleiter im Einsatz. Die Haltinger Oberturnwartin hofft, die vakanten Stellen schnellstmöglich wieder besetzen zu können. „Wenn die Kurse längere Zeit nicht stattfinden, wandern die Teilnehmer ab“, sorgt sich Astrid Grunicke.

Trainerlizenz nicht unbedingt erforderlich

Eine Trainerlizenz sei für Interessenten nicht unbedingt erforderlich. Wichtig sei vielmehr, dass jemand verlässlich sei und jede Woche die Übungsstunde leite. Die Trainingsstunden finden in der Haltinger Festhalle und in der Turnhalle der Alten Schule statt.

Wer Interesse als Übungsleiterin oder Übungsleiter hat, der kann sich mit Astrid Grunicke, Telefon 0157/59 05 72 97, oder per E-Mail astridgrunicke@gmail.com melden.