Ehrenamt in Weil am Rhein: Dem TV Haltingen fehlen Übungsleiter

Der Turnverein Haltingen mit seinem vielseitigen Angebot hat Probleme. Er braucht dringend weitere Übungsleiter.
„Leider müssen wir euch mitteilen, dass unsere Trainerin für das Tabata-Training aus persönlichen Gründen nicht mehr zurückkehren wird. Die Kurse können daher bis auf Weiteres nicht stattfinden. Wir sind auf der Suche nach einer qualifizierten Nachfolge, um die Tabata-Stunde so schnell wie möglich wieder in unser Sportprogramm aufzunehmen.“ Mit dieser Mitteilung muss der TV Haltingen die Interessenten an Tabata, einem Kurs für Fettverbrennen mit Intervalltraining, vertrösten.