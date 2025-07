Bei bestem Sommerwetter unternahmen die Seniorinnen und Senioren aus Lützenhardt einen erlebnisreichen Tagesausflug an den Schluchsee. Dies schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Schon früh am Morgen startete die gut gelaunte Reisegruppe in Richtung Hochschwarzwald, wo eine gemütliche Schiffsrundfahrt auf dem höchstgelegenen See Deutschlands auf dem Programm stand.

Lesen Sie auch

Herrlicher Ausblick auf die bewaldeten Ufer

An Bord genossen die Teilnehmenden nicht nur die frische Brise und den herrlichen Ausblick auf die bewaldeten Ufer, sondern auch das gesellige Miteinander. Anschließend kehrte die Gruppe zum Mittagessen im Hotel Schiff ein, wo ein köstliches Menü auf die Gäste wartete.

Gut gestärkt stand der Nachmittag zur freien Verfügung: Ob bei einem Spaziergang entlang des Seeufers, beim Bummeln durch den Ort oder bei einer gemütlichen Kaffeepause mit Blick auf das Wasser – für jeden war etwas dabei. Die Stimmung war heiter und ausgelassen.

Auf der Rückfahrt legte die Gruppe noch einen Zwischenstopp im Gasthaus Adler in Dettingen ein, bevor es schließlich zurück nach Lützenhardt ging. Die Teilnehmenden blicken auf einen rundum gelungenen Tag zurück.

Organisiert wurde der Ausflug vom Seniorenteam, das sich aus sechs ehrenamtlich Engagierten zusammensetzt. Die Gruppe trifft sich monatlich mit etwa 40 Teilnehmenden zu gemeinsamen Aktivitäten und zum Austausch.