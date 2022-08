Ehrenamt in Vöhringen

Herrmann Lehmann, vor den beiden Ordnern sitzend, blickt auf seine Zeit bei den "Bürger für Bürger" zurück.

Die ehrenamtliche Gruppe "Bürger für Bürger" muss ab sofort auf ihren Mitbegründer Herrmann Lehmann verzichten. Schweren Herzens verlässt der 80-Jährige alters- und gesundheitsbedingt die Gemeinschaft, die er 2008 mit ins Leben gerufen hat.















Vöhringen - Die Idee, etwas Nützliches für die Gemeinde zu tun, spukte den beiden Herrmännern, nämlich Herrmann Lehmann und Herrmann Kopf, schon seit längerem im Kopf. Immer wieder stießen sie bei ihren legendären Wanderungen um Vöhringen ("Wandern mit Herrmann und Herrmann") auf vernachlässigte Dinge, wie kaum noch erkennbare Wegweiser, marode Bänkle, wackelige Geländer und dergleichen, die einfach "mol wieder g’richt g’heret".

Nach der Dorfputzete 2008, beim anschließenden Vesper, stieß das Thema "Instandsetzung" auf Interesse. Im Gasthaus Linde stellten die beiden Herrmänner Vorhaben und Umsetzung vor.

Um alle Bänke im Ort und auf der Gemarkung gekümmert

Und es ging auch gleich los. Stillschweigend wurde Lehmann zum "Chef und Vordenker" erkoren, von seinem Beruf als Industriemeister Fachrichtung Holzbearbeitung geradezu prädestiniert. Zunächst kümmerte sich die damals achtköpfige Gruppe um alle Bänke im Ort und auf der Gemarkung. In seiner Garage wurden sie abgeschliffen, repariert und gestrichen und vor Ort dann neu verankert. Er widmete sich auch der Restauration historischer Schränke, die heute als Leihgabe in den beiden Altersheimen stehen.

Die neue Waldwegbeschilderung und die Gestaltung des Staffelbrunnens waren 2008 ein großes Thema. Die Friedhofstore erfuhren eine Verbesserung, der Dorfplatz erhielt neue Sitzgelegenheiten.

Rundumerneuerung des Keltertals geht auf sein Konto

Jedes Jahr führten seine Beobachtungen und Ideen neben der Verschönerung des Ortes, der Pflege und Instandhaltung auch zu neuen Einrichtungen zum Wohlfühlen, die er allein oder mit seiner Truppe umsetzte. Seine Vorschläge waren sachlich fundiert und stießen bei der Verwaltung und seiner Truppe auf offene Ohren.

Vieles stellte er selbst in seiner Werkstatt her, so wie 2010 die Begrüßungstafeln oder 2016 die Marktstände. Das Feldkreuz, die Wandertafeln, von ihm augenzwinkernd als zehnter Streich der Bürger bezeichnet, und die Rundumerneuerung des Keltertals gehen auf sein Konto. Zusammen mit dem restaurierten Tonauturm stehen sie für "Naherholungsgebiet". Sein besonders Augenmerk richtete er auf die Brunnen.

Erneuerung des Lugenbrückle brachte viel Aufmerksamkeit

2014 entstand die Wassertretanlage, ein Besuchermagnet. Das freigelegte Rondell, ein wahrer Kraftakt, wurde mit viel Prominenz eingeweiht. Mit der Erneuerung des Lugenbrückle 2017 wurde die Truppe sogar durch den SWR4 im Ländle bekannt.

Die Wassertretanlage an der Goethestraße wurde um ein Armbecken erweitert. Der "Knüppeldamm" über ein Sumpfgebiet verbessert nun den Rundwanderweg.

Freiwilliges Engagement als Herzensangelegenheit

Rückblickend berichtet Lehmann von viel Lob und Anerkennung durch die Bevölkerung, was ihn immer mehr motiviert habe. Das freiwillige Engagement ist zu seiner Herzensangelegenheit und damit zu seinem Lebenswerk im Rentenalter geworden. Er ist nie enttäuscht worden. Zwei Ordner umfassen sein Werk. "Wenn ich zehn Jahre jünger wäre, würde ich es wieder machen", fasste er die erfüllte Zeit zusammen.