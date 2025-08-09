Ehrenamt in Vilingen: Gerd Bunjes engagiert sich für die Jugend

Gerd Bunjes ist 83 Jahre alt und eigentlich im Ruhestand. Doch die Hände in den Schoß legen, das war noch nie sein Ding. Er ist „Mini-Lehrer“ an der Villinger Bickebergschule.
An der Villinger Bickerbergschule widmet sich Gerd Bunjes an drei Tagen und insgesamt elf Stunden pro Woche ehrenamtlich den Sechst-, Siebt- und Achtklässlern, die nicht gut genug Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können, aber auch jenen Deutschsprechenden, die dafür einfach ein wenig mehr Erläuterungen brauchen. Außerdem übernimmt er die Hausaufgabenbetreuung und das Vermitteln von Praktika.