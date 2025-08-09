Ehrenamt in Vilingen: Gerd Bunjes engagiert sich für die Jugend

Gerd Bunjes ist 83 Jahre alt und eigentlich im Ruhestand. Doch die Hände in den Schoß legen, das war noch nie sein Ding. Er ist „Mini-Lehrer“ an der Villinger Bickebergschule.

An der Villinger Bickerbergschule widmet sich Gerd Bunjes an drei Tagen und insgesamt elf Stunden pro Woche ehrenamtlich den Sechst-, Siebt- und Achtklässlern, die nicht gut genug Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können, aber auch jenen Deutschsprechenden, die dafür einfach ein wenig mehr Erläuterungen brauchen. Außerdem übernimmt er die Hausaufgabenbetreuung und das Vermitteln von Praktika.

Obwohl er es dabei mit Pubertierenden zu tun hat, die sich – so sagt man – in einem „schwierigen“ Alter befinden, hat er im Umgang mit ihnen „keinerlei Probleme“. Bestätigt wurde das im Mai bei der Verleihung des Pauls-Harris-Ehrenamtspreises durch den Rotaryclub VS an Gerd Bunjes, wohin Schülerinnen und Schüler ihren „ausgezeichneten“ Mini-Lehrer begleiteten.

Für den Preisträger ist die Fürsorge für die jungen Menschen nicht nur ein Herzensprojekt, sondern auch das, was er schon immer am liebsten getan hat: andere Menschen zu unterrichten und ihnen Sachverhalte so zu vermitteln, dass sie verstanden werden.

Die berufliche Laufbahn des gebürtigen Berliners begann zunächst ganz anders. Aufgewachsen in Germersheim, lernte er den Beruf des Verlagsbuchhändlers in München und führte in vier Jahre lang aus.

Als Fachmann für Schulungsabteilung gefragt

Ein Verlag gewann ihn für die Einrichtung der Ende der 1960er-Jahre aufkommende elektronische Datenverarbeitung, wofür er bei IBM unter anderem im Programmieren ausgebildet wurde. 1970 suchte das ehemalige Villinger Großunternehmen Kienzle Apparate einen solchen Fachmann für seine Schulungsabteilung und die gerade neu entwickelten programmierbaren Büromaschinen, den Vorläufern der Computer.

Von München nach Villingen

Seine indonesische Frau Jetty, eine Deutschlehrerin, war zuerst zwar wenig begeistertet davon, aus der bayrischen Metropole ins kleine Villingen zu ziehen, doch Gerd Bunjes reizte es, endlich lehren zu dürfen. So zog die Familie mit zwei damals schulpflichtigen Kindern an den Rand des Schwarzwaldes.

25 Jahre später machte sich Gerd Bunjes – mittlerweile im Rentenalter – selbstständig und als Fahrzeug-Apparateverkäufer und Hersteller von Fahrtschreiberscheiben seinem ehemaligen Arbeitgeber Konkurrenz. Zehn Jahre lang behauptete er sich erfolgreich am Markt und bewältigte auch den Umstieg von der Scheibe zum Chip. Dann zog er sich als Vertriebler zurück. „Kunden rufen mich aber auch heute immer noch an“, sagt er und lacht.

Faible für Karikaturisten

Von 2005 an blieb Zeit für seine vor drei Jahren verstorbene Frau, die beiden Kinder und zwei Enkel und für viele Hobbys. Eines davon betrifft die Bewunderung für den Star-Karikaturisten Horst Haizinger. Bücher mit dessen Zeichnungen füllen die Bibliothek von Gerd Bunjes. Gleich nebenan reihen sich viele Briefmarkenalben. Die allerdings werden allmählich weniger, da das langjährige Mitglied des Briefmarkenclubs Villingen mittlerweile immer wieder Exemplare aus seiner Sammlung an Jugendclubs spendet.

Aus beiden Hobbys entstand ein drittes: für Haizinger-Darstellungen von Prominenten und deren Konterfei auf Sonderausgaben von Briefmarken bat Gerd Bunjes in der Regel erfolgreich um Autogramme. Auch diese Sammlung ist umfangreich und reicht vom amerikanischen Präsidenten Eisenhower über Bundeskanzler Konrad Adenauer, alle seine Nachfolger sowie die Bundespräsidenten bis hin zum Dalai Lama und Mutter Teresa.

Beschäftigung mit dem Phänomen der Nahtoderfahrung

Gerd Bunjes beschäftigt sich außerdem seit 30 Jahren mit dem Phänomen der Nahtoderfahrung. Nicht, dass er selbst schon einmal eine solche hatte, aber er kennt Menschen, die mit dem Erlebten psychisch nur sehr schwer zurechtkommen. Gerne würde er für jene eine Selbsthilfegruppe einrichten.

Über einen Zeitungsartikel erfuhr Gerd Bunjes nach dem russischen Angriff der Ukraine vom Bedarf an Menschen, die ukrainischen Kindern außerunterrichtlich Deutsch beibringen. Er meldete sich an der Bickebergschule. Das war vor zweieinhalb Jahren. Seither genießt er jeden seiner Schultage.

Größter Lohn ist das „Klick“

Längst ist es nicht mehr nur die Sprache, auch in Mathematik und Physik hilft er der Jugend auf die Sprünge – „und ich lerne dabei selbst“, freut er sich über die Art der Aufgabenstellung in den heutigen Schulbüchern, die er so selbst auch gerne gehabt hätte. Sein größter Lohn sei das „Klick“ in den Köpfen der Schüler, wenn sie etwas verstanden haben. Und er sieht, dass die Schule noch mehr Menschen wie ihn gebrauchen könnte. Einzige Voraussetzung: „Man sollte Kinder mögen und sie schätzen“.