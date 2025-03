Der Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses war Unterkirnacher Bürgern gewidmet, die sich in den zurückliegenden Monaten, einige viele Jahre lang, um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht hatten.

Die beiden jungen Musiker Ramona Lindner, Klarinette, und Kai Beha, Saxophon, umrahmten den feierlichen Abend mit Stücken wie Moonlight Shadow oder Castle on the Hill und erhielten viel Beifall. Beide hatten mit sechs Jahren mit der Blockflöte begonnen und wechselten bald zur Klarinette und Saxophon, stellte Bürgermeister Andreas Braun sie vor.

Erfolgreiche junge Musiker

Ramona Lindner hatte nach gründlicher Ausbildung im November 2018 das bronzene, und im November 2022 auch ihr silbernes Abzeichen auf der Klarinette gemacht. Kai Beha hatte, nachdem er das Bronzene und das Silberne Leistungsabzeichen erfolgreich absolviert hatte, nach fünf Tagen an der Musikakademie in Staufen auch hervorragend die Prüfung für das Goldene Leistungsabzeichen bestanden. Braun ehrte die jungen Musiker für ihre großartigen Leistungen.

Eine Ehrung für ihre Verdienste erhielten (von links) Simone Weißer, Gerd Claus und Susanne Ciampa. Foto: Hella Schimkat

Die Sportler des Lauftreffs punkten in jedem Jahr mit großartigen Leistungen. Braun freute sich, wieder hervorragende Läufer ehren zu können. Berthold Seelinger errang Bronze mit dem Team Halbmarathon bei den deutschen Meisterschaften in Freiburg, dann auch noch Gold mit dem Team bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Lauf. Reinhold Walter errang wie Seelinger Bronze und Gold in den oben genannten Meisterschaften. Patrick Hartmann war Gesamtsieger beim Halbmarathon in Bräunlingen und unter anderem Zweiter bei der Gesamtwertung in der Denzer-Cup Serie. Geehrt wurden Julia Gemeinder, Celina Kratt, Maria Doussou und Angelina Muley vom FC Alemannia, von der A-Jugend wurden Alex Stockburger, Yavuz Cevik, Finn Klaus, Max Seng und Clemens Porsch geehrt.

Unermüdlich für das Gemeinwohl stark gemacht

Braun hob die Leistungen von drei Bürgern, die sich unermüdlich für das Gemeinwohl stark machen, hervor: Manfred Ragg ist der Mann der Stunde beim Lauftreff, als Zeitnehmer, Sachpreisstifter und Kuchenbäcker bei sämtlichen Weihermoosläufen und Ackerloch-Crossläufen. Dazu ist er Busfahrer für die Zunft, Tüftler und Mechaniker. Wilfried Rohde erstellte die Vereinschronik zum 100-jährigen Bestehen des FC und ist unter anderem aktiv bei der neuen Energiegenossenschaft. Egon Baur ist ständig aktiv im Gemeindehilfeverein, ebenso im Vorstandsteam des Skiclubs.

Braun dankte einer großen Gruppe Unterkirnacher Bürgern, unter ihnen Renate Belz und ihr verstorbener Mann Horst Belz, Olga Schell, Elena König, Anastasia Massini-Palek, Vladimir Meier und Julia Dufner, die sich ehrenamtlich für geflüchtete Menschen aus der Ukraine und Menschen, die noch in der Ukraine ausharren, einsetzen. „Es ist toll was ihr auf die Beine gestellt habt und wie ihr versucht habt, den Menschen hier eine Heimat zu geben“, sprach ihnen der Bürgermeister seine Hochachtung und Dank aus.

Mit Konvoi in der Ukraine unterwegs

In Abwesenheit dankte er Andrea Winter und Roland Müller, die wieder mit einem Konvoi in die Ukraine unterwegs waren, um den Menschen dort Hilfsgüter zu bringen. Mehr als zehn Mal haben sie sich schon auf die gefährliche Fahrt begeben, wo sie immer wieder den Angriffskrieg hautnah miterleben, so Braun.