Ehrenamt in Trossingen: Darum will er auch mit 75 noch nicht in Rente gehen

Vom Schulbeginn bis zur Selbstständigkeit, vom Ehrenamt bis zum Hobby: Hans-Martin Nester blickt auf viele Jahrzehnte in seiner Heimatstadt Trossingen zurück.
„Ich bin ein Trossinger Urgestein - geboren am 5. Oktober 1950 im alten Trossinger Krankenhaus.“ Mit drei Geschwistern ist Hans-Martin Nester in der Moltkestraße aufgewachsen, hat das damalige Progymnasium in der Friedensschule besucht und dann bereits nach dem ersten Kurzschuljahr, am 12. Dezember 1966, seine Ausbildung zum Zahntechniker im Rottweiler Dentallabor begonnen und somit seinen Traumberuf, den er bis heute ausübt, gefunden.