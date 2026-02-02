Ehrenamt in Schramberg: Ohne Hausarzt, aber nicht ohne Hilfe

Im Dezember 2021 schlossen Christa und Stephan Häusele die letzte verbliebene Hausarztpraxis im Ort. Trotz intensiver Bemühungen von Stadt- und Ortsverwaltung blieb die Suche nach einem Nachfolger bis heute erfolglos. Für viele Tennenbronner ist das ein großes Problem: Sie besitzen kein Auto, haben keine Angehörigen oder Bekannten, die sie fahren könnten, oder können eine Arztpraxis mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichen – etwa weil die Haltestelle zu weit entfernt ist oder Busse nur selten fahren.

Funktionierende Dorfgemeinschaft Als Antwort auf den fehlenden Hausarzt entstand das „Projekt Arzttaxi“, initiiert von engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Der Service richtet sich vor allem an ältere Menschen, die selbst nicht mehr mobil sind. Ortsvorsteher Manfred Moosmann startete im Ort einen Aufruf an Ehrenamtliche, die bereit wären, Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Arztterminen zu fahren. Innerhalb kurzer Zeit meldeten sich 16 Freiwillige.

Ortsvorsteher Manfred Moosmann Foto: Jörger Media

„Die Tennenbronner stehen zusammen, wenn Hilfe benötigt wird“, sagte Moosmann bei einem Termin mit unserer Redaktion in der Ortsverwaltung.

Das Arzttaxi ist ausschließlich für Arztbesuche von Tennenbronner Bürgerinnen und Bürgern gedacht, gegebenenfalls mit einem kurzen Stopp an der Apotheke – nicht für gewöhnliche Einkaufsfahrten. „Für Menschen, die sonst keinerlei Möglichkeit haben, einen Arzt aufzusuchen, ist dieses Angebot für die Lebensqualität unbezahlbar“, betonte Moosmann. Auf die funktionierende Dorfgemeinschaft sei er besonders stolz.

„Wir möchten älteren Mitmenschen helfen“

Inzwischen wurde ein professionelles Video über das Arzttaxi produziert, das unsere Redaktion in der Ortsverwaltung ansehen konnte. Zu den ehrenamtlichen Fahrern gehören auch Monika und Rolf Kaltenbach. „Wir möchten älteren Mitmenschen helfen. Wir sind Rentner, haben Zeit und wollen unterstützen“, sagt Monika Kaltenbach im Video. Die Fahrten übernimmt sie gerne gemeinsam mit ihrem Mann.

Auch Doris Reinhardt von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg kommt im Film zu Wort: „Dieses bürgerschaftliche Engagement, älteren Menschen eine solche Unterstützung zu bieten, finde ich großartig.“

Das Tennenbronner Projekt sei eine nachahmenswerte Initiative.

Foto: Jörger Media

Fahrer sind über städtische Versicherung abgesichert

Wer Unterstützung benötigt und eine Fahrt buchen möchte, ruft möglichst mit einigen Tagen Vorlauf eine spezielle Handynummer an, die auf der Titelseite des Tennenbronner Anzeigers veröffentlicht ist. In der Regel landet der Anruf bei Bärbel Hölzl, die das Telefon während der Bürozeiten betreut. Die Anfrage wird in ein eigens eingerichtetes Online-Tool eingetragen, über das sich ein verfügbarer Fahrer meldet und den Termin bestätigt.

Gestartet ist das Angebot im März 2024. In den ersten zehn Monaten nutzten 26 Tennenbronner den Service und nahmen insgesamt 127 Fahrten in Anspruch. Im Jahr 2025 waren es bereits 42 Personen mit zusammen 199 Fahrten. Versicherungstechnisch sei alles geregelt, berichtete Moosmann: Die Fahrer sind über die städtische Versicherung als Ehrenamtliche abgesichert. Einmal im Jahr treffen sie sich zudem zu einem „Dankvesper“ zum Austausch.

Kleine Aufwandsentschädigung

Als kleine Aufwandsentschädigung erhalten die Fahrerinnen und Fahrer bei einer typischen zweistündigen Fahrt zehn Euro pro Stunde, womit vor allem die Benzinkosten gedeckt werden. „Der finanzielle Aufwand hält sich in Grenzen“, so Moosmann. Im Jahr 2024 beliefen sich die Kosten auf rund 2000 Euro, 2025 auf etwa 2400 Euro aus dem Stadthaushalt.

„Auch wenn das Arzttaxi reibungslos funktioniert und eine wichtige Entlastung darstellt, bleiben wir bei der Hausarztsuche weiter dran“, versicherte der Ortsvorsteher. Die Lage sei schwierig: Aktuell würden landesweit 963 freie Hausarztstellen in Baden-Württemberg verzeichnet. „Aber wenn sich eine Ärztin oder ein Arzt für das schöne Tennenbronn interessiert, unterstützen wir selbstverständlich bei der Praxissuche.“