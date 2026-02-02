Ehrenamt in Schramberg: Ohne Hausarzt, aber nicht ohne Hilfe

Tennenbronn hat keinen Hausarzt – aber 16 engagierte Fahrer, die helfen.
Im Dezember 2021 schlossen Christa und Stephan Häusele die letzte verbliebene Hausarztpraxis im Ort. Trotz intensiver Bemühungen von Stadt- und Ortsverwaltung blieb die Suche nach einem Nachfolger bis heute erfolglos. Für viele Tennenbronner ist das ein großes Problem: Sie besitzen kein Auto, haben keine Angehörigen oder Bekannten, die sie fahren könnten, oder können eine Arztpraxis mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichen – etwa weil die Haltestelle zu weit entfernt ist oder Busse nur selten fahren.