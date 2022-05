2 Sybille Joos (rechts) und Daniela Dom gehen völlig in ihrer Arbeit für die "Aktion Eine Welt Rottweil" auf. Foto: Störzer

Ihren 50. Geburtstag feiert die "Aktion Eine Welt Rottweil" in diesem Jahr. Mehr als 10.000.000 Euro haben die Mitglieder seit 1972 erwirtschaftet und rund 1000 Projekte damit unterstützt. Zahlen, die man erst einmal sacken lassen muss.















Link kopiert

Rottweil - "Teamarbeit, Nachhaltigkeit und Projektunterstützung: Das sind die drei Pfeiler, auf denen die ›Aktion Eine Welt Rottweil‹ (AEW Rottweil) steht", fasst Daniela Dom, die Mitglied im Arbeitskreis ist, in Worte und kassiert von Sybille Joos, Leiterin der Geschäftsstelle, ein zustimmendes Nicken. Beide gehen völlig in ihrer Arbeit für den guten Zweck auf.

400 ehrenamtliche Helfer

Und damit sind sie nicht alleine. Rund 400 ehrenamtliche Helfer unterstützen die AEW Rottweil. Eine Zahl, die staunen lässt. "Manche helfen nur einmal im Jahr, manche jeden Monat und manche sind sogar jede Woche im Einsatz", sagt Joos. Über weitere Helfer freue man sich immer. Es gibt ja schließlich viel zu tun. Die AEW Rottweil betreibt nämlich nicht nur den Second-Hand-Laden im Bischof-Linsenmann-Haus, den Möbel- und Gebrauchtwarenverkauf im Gewerbepark Moker und den Bücherverkauf im Gemeindehaus Adolph Kolping, sondern organisiert auch regelmäßig Altmaterial-Sammlungen und Basare.

Klar ist, wer Flohmärkte mag, wird die AEW Rottweil lieben. Romane, Regale, Reitstiefel: Hier gibt es alles – und noch mehr! "Selbst ein Hochzeitskleid hatten wir schon im Sortiment", sagt Dom, die im Kleiderladen ehrenamtlich tätig ist. Die vollen Kleidersäcke stapeln sich. Fleißig wird sortiert, eingeräumt, verkauft.

Einkaufen als Event

Alles, was die AEW Rottweil verkauft, wurde gespendet. "Manche kommen mit Wäschekörben voller frisch gebügelter Wäsche", sagt sie. "Andere räumen das Haus eines verstorbenen Angehörigen aus." Und dann gibt es die Kleidung, die noch niemand getragen hat. Die Etiketten wurden noch nicht mal entfernt: Zara, H&M, Esprit, Street One, Only. Hier ist für jeden etwas dabei.

Die Preisspanne liegt zwischen einem und fünf Euro. "Teurer ist selten mal ein Teil", betont Dom. Besonders beliebt seien Verkleidungen zur Fasnetssaison. In der Fasnetshochburg Rottweil ist das nicht verwunderlich. Auch Retro-Schätzchen finde man hier. "Für die Jüngeren ist das Einkaufen bei uns ein richtiges Event", sagt Dom. "Man probiert und guckt und freut sich." Dom strahlt. Es mache ihr richtig Spaß zuzuschauen.

Ein Flohmarkt in der Halle

Im Gewerbepark Moker befindet sich der größte Teil der AEW Rottweil: der Möbel- und Gebrauchtwarenverkauf. "Es ist wie ein Flohmarkt in der Halle", erklärt Joos. "Auch Raritäten findet man hier." Möbelspenden können nach vorheriger Absprache abgeholt werden. Gefragt seien aktuell Betten und kleine Kleiderschränke – besonders bei Geflüchteten aus der Ukraine. "Aber", und das ist den beiden Frauen wichtig: "Jeder darf in unseren Läden einkaufen. Eine Bedürftigkeit muss man hier nicht nachweisen." Wenn man am Montagnachmittag durch den Kleiderladen stöbert, wird klar, was sie meinen. Die Kundschaft ist bunt gemischt.

Der Nachhaltigkeitsgedanke war nicht der Grund für die Gründung im Jahr 1972. Die Aktion ist in einer Jugendfreizeit der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz Rottweil – damals noch unter dem Namen "Aktion Dritte Welt der Münsterjugend Rottweil" – entstanden. "Wir sind kein Verein", stellt Joos klar. Ausschlaggebend für die Gründung war der Wunsch, hilfebedürftige Menschen in weniger entwickelten Ländern zu unterstützen. Und das wird seither getan.

Projekte auf der ganzen Welt unterstützt

Welche Projekte unterstützt werden, entscheidet ein Vergabeteam. Chile, Brasilien, Peru, Südafrika, Nicaragua: Die Liste der Länder, in denen die vergangenen 50 Jahre Projekte unterstützt wurden, ist lang. Finanziert wurde beispielsweise eine Lehrwerkstatt in Guinea und eine Grundschule in Nigeria, Schulkosten für Waisenkinder wurden in Südafrika übernommen. Und doch ebben die Projektanträge nicht ab.