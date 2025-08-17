Ehrenamt in Rangendingen: DRK-Ortsverein sucht „dringend engagierte Mitstreiter“

Die Ehrenamtlichen der DRK-Ortsgruppe Rangendingen leisten einen unersetzlichen Dienst. Die personelle Decke dünn. Dabei bieten die Aufgaben auch Privilegien.
Der DRK-Ortsverein Rangendingen wurde erst rund um das Jahr 2010 gegründet, sucht derzeit aber nach Unterstützung für seine Bereitschafts- sowie Helfer-vor-Ort-Gruppe (HvO). „Für einen jungen Verein haben wir wenige Bereitschaftsmitglieder“, berichtet Bereitschaftsleiterin Daniela Widmaier. In der jüngeren Vergangenheit habe es eine größere Fluktuation gegeben.