Ehrenamt in Rangendingen: DRK-Ortsverein sucht „dringend engagierte Mitstreiter“

Die Ehrenamtlichen der DRK-Ortsgruppe Rangendingen leisten einen unersetzlichen Dienst. Die personelle Decke dünn. Dabei bieten die Aufgaben auch Privilegien.

Der DRK-Ortsverein Rangendingen wurde erst rund um das Jahr 2010 gegründet, sucht derzeit aber nach Unterstützung für seine Bereitschafts- sowie Helfer-vor-Ort-Gruppe (HvO). „Für einen jungen Verein haben wir wenige Bereitschaftsmitglieder“, berichtet Bereitschaftsleiterin Daniela Widmaier. In der jüngeren Vergangenheit habe es eine größere Fluktuation gegeben.

Insgesamt verfügt die Rangendinger DRK-Bereitschaft über zehn Mitglieder, eine Bereitschaftsleiterin sowie einen Bereitschaftsleiter und dessen Stellvertreter. In der HvO-Gruppe sind es vier Mitglieder und im Jugendrotkreuz sechs bis acht Schüler. „Schön wäre es, wenn wir vier bis fünf weitere Bereitschaftsmitglieder gewinnen könnten. Auch die Helfer-vor-Ort-Gruppe darf gerne wachsen“, sagt Daniela Widmaier.

Ehrenamt kann auch Privilegien mit sich bringen

Von den Gründungsmitgliedern seien nur vier übrig geblieben, zwei davon sind Aktive. Daniela Widmaier selbst war ebenfalls bei der Gründung dabei. Die Gründe für das Ausscheiden dieser Mitglieder seien vielfältig – von familiär bis beruflich. Trotzdem sei der Rangendinger Ortsverein nach wie vor schlagkräftig.

„Jeder Verein hat natürlich das Anliegen, die Jugend heranzuziehen“, erklärt die Bereitschaftsleiterin. Stolz ist sie auf die Jugendrotkreuz-Gruppe (JRK). Aus dieser sei ein Mitglied bereits in die Bereitschaft gewechselt und leite nun zudem das JRK in Rangendingen. Häufig sei aber ein Problem, dass die Grundschüler neben dem DRK noch andere Interessen hätten. „Es gibt immer wieder welche, die sich das JRK anschauen und dann wieder gehen.“

Unsere Empfehlung für Sie Rangendingen Helfer freuen sich auf neues Fahrzeug Vereine: DRK-Ortsverein Rangendingen kann bei der Hauptversammlung auf gute Jugendarbeit verweisen

Dabei kann ein Ehrenamt beim DRK durchaus auch Privilegien mit sich bringen. Durch Sanitätsdienste bei Faschingsveranstaltungen müsse kein Eintritt gezahlt werden. Auch bei der Nationsleague-Endrunde im vergangenen Jahr in der Stuttgarter MHP-Arena durfte ein Rangendinger DRK-Mitglied einen Dienst leisten. Das sei dadurch möglich, dass die DRK-Verbände vor Ort – in diesem Beispiel aus Bad Cannstatt – um Verstärkung bitten. Diese Anfragen landen bei den Kreisverbänden, welche wiederum die Ortsvereine informieren.

Positive Resonanz aus der Bevölkerung

Anreize könnte der Bereitschaftsdienst auch für junge Erwachsene sein, die einen Beruf im medizinischen Bereich anstreben. „So kann man schnell herausfinden, ob die Arbeit Freude bereitet.“ Voraussetzung für die Bereitschaft ist ein Mindestalter von 16 Jahren sowie eine Sanitätsausbildung. Die anfallenden Kosten für Ausbildung, Kleidung und Schulungen werden übernommen.

Für die Helfer-vor-Ort müssen Interessierte mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gruppe kümmert sich um die Erstversorgung von Patienten „möglichst bevor der Rettungsdienst eintrifft“, wie Daniela Widmaier erläutert. Aus der Bevölkerung erhält sie dafür positive Resonanz: „Die Menschen sind froh zu wissen, dass jemand da ist. Und ich bin froh, dass wir das leisten können.“

Auch bei Personensuchen im Einsatz

Neben Sanitätsdiensten, der Organisation von Blutspendeterminen und Personensuchen ist aber auch Platz für Geselligkeit – beispielsweise bei einem Grillabend. „Die Kameradschaft ist mir wichtig“, betont Daniela Widmaier, die seit vier Jahren Bereitschaftsleiterin ist. Perspektivisch hofft sie, einen Nachfolger zu finden.

Daher wirbt sie nun um weitere Bereitschaftsmitglieder. Auch im Amtsblatt der Gemeinde Rangendingen. Dort unter der Überschrift: „Wir suchen dringend engagierte Mitstreiter.“ Ein Anfang ist bereits gemacht. Im vergangenen halben Jahr sei das Team um zwei Neulinge bereichert worden. Weitere dürfen gerne folgen.