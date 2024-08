Ehrenamt in Nagold: Menschen anstecken an andere zu denken

Menschen anstecken an andere zu denken

Ehrenamt in Nagold

1 Auch beim Kindersportfest des VfL Nagold war Gerd Hufschmidt engagiert und mit von der Partie. Foto: Thomas Fritsch

Die Gesellschaft lebt von aktiven Bürgern, die mitgestalten. Das Ehrenamt trägt in vielfältiger Weise zum Gemeinwohl aller bei. Diese Serie soll einen Einblick geben, wie sich Menschen für Andere engagieren. Wir beginnen mit Gerd Hufschmidt.









Link kopiert



Sein Beruf hat viele Überschneidungen mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. In den Bereichen, in denen sich Gerd Hufschmidt, der Geschäftsführer und Leiter des Jugendhauses YOUZ, in Nagold engagiert, ist sein Fachwissen sehr gefragt. Er ist Kassierer im Kinderschutzbund Nagold und beim VfL Nagold, unterstützt den Arbeitskreis Asyl bei der Finanzierung der Hilfen und ist aktiv beim Internationalen Jugendaustausch.