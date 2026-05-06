Ehrenamt in Lörrach: Frauen aus Hauingen setzen sich für Kinder und Senioren ein

Viel ehrenamtliches Engagement zeigt der Frauenverein Lörrach-Hauingen. Dies wurde erneut deutlich. Was die Frauen alles tun, war Thema der Versammlung.
Die ehrenamtliche Arbeit des Frauenvereins Hauingen ist seit 152 Jahren auf drei Säulen aufgebaut: Träger des Kindergartens „Vogelnest“, die Seniorenarbeit und die Zusammenarbeit mit der Lörracher Diakoniestation, dies wurde in den Berichten der Präsidentin Nicole Reiss-Sätteli und der Schriftführerin Verena Schlecht in der jüngsten Jahreshauptversammlung im Evangelischen Gemeindehaus deutlich.