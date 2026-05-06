Ehrenamt in Lörrach: Frauen aus Hauingen setzen sich für Kinder und Senioren ein

Viel ehrenamtliches Engagement zeigt der Frauenverein Lörrach-Hauingen. Dies wurde erneut deutlich. Was die Frauen alles tun, war Thema der Versammlung.

Die ehrenamtliche Arbeit des Frauenvereins Hauingen ist seit 152 Jahren auf drei Säulen aufgebaut: Träger des Kindergartens „Vogelnest“, die Seniorenarbeit und die Zusammenarbeit mit der Lörracher Diakoniestation, dies wurde in den Berichten der Präsidentin Nicole Reiss-Sätteli und der Schriftführerin Verena Schlecht in der jüngsten Jahreshauptversammlung im Evangelischen Gemeindehaus deutlich.

Rückblick So fanden die Vereinsausflüge ins Elsass, der Adventskaffee, zwei Kinderkleiderbörsen und ein Spieleabend im Kindergarten großen Zuspruch.

Personeller Wechsel im Kindergarten

Problemlos verlief der personelle Wechsel der Kindergartenleitung zum Jahresanfang 2026 von Charlotte Engel zu Hannah Heidenreich. Charlotte Engel war 35 Jahre im Kindergarten „Vogelnest“ beschäftigt, davon 18 Jahre als Leiterin. Das Kindergartenteam besteht derzeit aus zehn engagierten Erzieherinnen, zwei Auszubildenden und einer Hauswirtschaftskraft, mit Reinigungskräften und Hausmeistern, so berichtete Hannah Heidenreich. Derzeit werden 78 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in der Einrichtung des Frauenvereins Hauingen betreut, gefördert und begleitet.

Vorschläge von Architektur-Studenten

Pfarrerin Martina Schüßler berichtete, dass nun Architektur-Studenten der Dualen Hochschule Lörrach Vorschläge und Ideen erarbeiten über die Zukunft und Nutzung des Evangelischen Gemeindehauses und des gesamten Areals der Kirchengemeinde im Hauinger Ortskern.

Finanzen Die Vereinskasse führt Brigitte Reimann und die umfangreiche Buchführung und Betriebskostenabrechnungen des Kindergartens das „Evangelische Dienstleistungszentrum“ in Lörrach. Ortsvorsteher Günter Schlecht beantragte die Entlastung der Kassenführungen und des Gesamtvorstandes und bezeichnete den Frauenverein als unverzichtbare soziale Einrichtung für Familien, Senioren und die Bürgerschaft im Ortsteil und der Stadt.

Wahlen Unter seiner Wahlleitung wurden Nicole Reiss-Sätteli als Präsidentin, Verena Schlecht als Schriftführerin, Michaela Frackowiak, Nicole Schepperle und Doris Meier als Beisitzerinnen in den Ämtern bestätigt.

Ausblick Am Donnerstag, 28. Mai ist ab 9 Uhr ein Ganztagesausflug nach Breitnau geplant. Der Herbstausflug am Freitag, 9. Oktober ab 13.30 Uhr geht an den Kaiserstuhl. Des weiteren geplant sind ein Spieleabend am Freitag, 16. Oktober, ab 18.30 Uhr und ein Adventskaffe am Dienstag, 1.Dezember, um 14.30 Uhr, beide finden im Kindergarten „Vogelnest - Im Siegmeer“ statt.