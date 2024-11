Ehrenamt in Hornberg: Für sie ist die Awo-Arbeit Ehrensache

Ehrenamt in Hornberg

1 Vorsitzende Henriette Haas sowie die beiden Stellvertretenden Eva Laumann und Hendrik Haas ehrten und bedankten sich für langjährige Hilfe: Eva Laumann (von links), Werner Lehmann, Hans Staiger, Lore Panzer, Hendrik Haas und Henriette Haas. Foto: Kern

Die vielfältigen Aktivitäten des Awo-Ortsvereins Hornberg auf allen sozialen Gebieten sind nur durch den Einsatz engagierter Mitglieder möglich. Diese Tatkraft wurde kürzlich honoriert mit Ehrungen an einem Nachmittag mit Kaffee und Kuchen.









Die Mentalität des Anpackens und Helfens ist Programm bei der Awo und das schon seit vielen Jahren. Vorsitzende Henriette Haas erinnerte in ihrem Rückblick im Hotel Schloß Hornberg an die wirtschaftliche und seelische Not, die nach dem Ende des Krieges 1946 herrschte. Die Hornberger Arbeiterwohlfahrt unterstützte hilfsbedürftige Familien und es wurden Weihnachtsfeiern für arme Kinder ausgerichtet.